Ana Nikolić osvojila džek-pot u kockarnici, pa dala pare crkvi: "Dio novca je za izgradnju parohijskog doma" (Video)

Pjevačica Ana Nikolić u centru pažnje zbog starog intervjua u kojem otkriva da je novac iz kockarnice uložen u parohijski dom Sveta Petka na Čukaričkoj padini.

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Pjevačica Ana Nikolić nedavno je na svom TikTok nalogu objavila snimak iz emisije na TV Pink iz 2012. godine, koji je privukao veliku pažnju njenih pratilaca.

Na snimku Ana govori o periodu kada je bila na vrhuncu popularnosti, a tom prilikom otkrila je i šta je uradila sa novcem koji je osvojila na kockanju u Monte Karlu.

Novinarka ju je tada pitala šta je uradila sa džek-potom koji je dobila u jednoj kockarnici, a Ana je otkrila da dio novca nije zadržala za sebe.

"Dio novca sam donirala za izgradnju parohijskog doma Svete Petke na Čukaričkoj padini, a ostatak sam potrošila na materijale za kolekciju. Ja sam biznis žena, ja ulažem. Sledeće godine ću obilježiti 10 godina karijere, pripremam plesno-muzički spektakl", rekla je tada pjevačica.

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(Nova,MONDO)