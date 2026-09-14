Maja Savić preuzima ulogu Zorana Abramovića, dok će novi direktor ženskog rukomtnog kluba "Budućnost" biti Srđan Markoč.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sezona u kojoj se očekivao korak naprijed već nakon dva kola Lige šampiona donijela je velike rezove - Ženski rukometni klub u jednom danu promijenio je trenera i direktora.

Dvostruki prvak Evrope razriješio je Zorana Abramovića sa mjesta šefa stručnog štaba, a na njegovo mjesto postavio legendu kluba i crnogorskog rukometa Maju Savić.

Istovremeno, Goran Cmiljanić podnio je ostavku na mjesto direktora, a kako je saopšteno iz Budućnosti, Upravni odbor kluba imenovao je za novog direktora Srđana Markoča, dosadašnjeg sekretara kluba.

Markoč je tokom rada u Budućnosti bio uključen u brojne organizacione i administrativne procese, a novu funkciju preuzeće sa ciljem nastavka stabilnog rada kluba i ostvarivanja sportskih ambicija.

Poseban akcenat biće na razvoju igračica i očuvanju statusa Budućnosti kao jednog od najvažnijih klubova na evropskoj rukometnoj sceni.

Iz Budućnosti su zahvalili Abramoviću i Cmiljaniću na dosadašnjem radu, profesionalnom odnosu i doprinosu klubu, uz želje za uspjeh u nastavku karijere.