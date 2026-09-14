Poljske snage izvukle su iz Baltičkog mora vojni dron ruskog porijekla. Prve procjene ukazuju da je riječ o letjelici koja služi kao mamac, što je samo novi u nizu sličnih incidenata u blizini granica NATO-a.

Izvor: Twitter/screenshot/UAWeapons

Poljske snage izvukle su 14. septembra vojni dron ruskog porijekla iz Baltičkog mora, nedaleko od sjeverne obale te zemlje.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš saopštio je ovo otkriće istog dana u objavi na mreži X. Vojska je locirala i izvukla letjelicu iz vode blizu plaže u Rusinovu, nedaleko od Jaroslavjeca, napomenuo je on.

"Prvi pregledi ukazuju na to da se radi o vojnoj bespilotnoj letjelici poreklom iz Rusije", napisao je ministar. Dodao je da nadležne službe na terenu obezbjeđuju lokaciju i izvučenu opremu. Snimci izvučenog drona proširili su se internetom ubrzo nakon ovog saopštenja.

Portal "Militarnji" odvojeno je prenio da se na fotografijama čini da je reč o dronu-meti koji podsjeća na ruski tip "Gerbera", sa latiničnim oznakama i bez prednjeg dijela. Ovaj medij je naveo da je identifikacija zasnovana na preliminarnoj vizuelnoj procjeni, a ne na zvaničnoj potvrdi. Nadležni su najavili da će više detalja o tehničkom stanju drona i istrazi biti poznato nakon završetka inspekcije.

"Gerbera" je jeftin ruski dron koji se koristi uz porodicu dronova "Šahed" i "Geranj" iranskog dizajna, često kao mamac ili letjelica-meta. Izrađen uglavnom od jeftinih materijala, služi za zbunjivanje i preopterećenje ukrajinske protivvazdušne odbrane, odvlačeći projektile od težih udarnih dronova.

Ukoliko se potvrdi da je olupina kod Rusinova upravo takav dron, to će biti još jedan slučaj pronalaska bespilotnog sistema ruske proizvodnje duž obale jedne članice NATO-a.

Ovo otkriće dolazi usred niza sličnih incidenata širom baltičkog regiona posljednjih dana. Prethodno je 13. septembra neidentifikovani objekat, koji je prešao iz Litvanije u rusku Kalinjingradsku oblast, identifikovan kao dron. Otprilike u isto vrijeme, mještanin u blizini finskog arhipelaga Pelinki, nedaleko od Porvoa, pronašao je bespilotnu letjelicu za koju je prvobitno procijenjeno da je "Geoscan 701" ruske proizvodnje.

Dvije nedelje ranije, 31. avgusta, poljski borbeni avioni presreli su ruski izviđački avion Il-20 iznad Baltičkog mora, oko 30 kilometara sjeverno od Lebe, piše united24media.