Ubijena Ruskinja Ljudmila posjećivala Beograd i prije, navodno su je mnogi poznavali jer je bila viđena u poznatim beogradskim noćnim klubovima.

Izvor: društvene mreže/printscreen/Kurir

U petak 31. jula ove godine pronađeno je tijelo ruske državljanke Ljudmile Konstantinovne za kojom se tragalo od subote 25. jula kada je nestala u Beogradu, uhapšen je turski državljanin K.E. (24) na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" zbog sumnje da ju je ubio i potom njeno tijelo ostavio u koferu u kanalu u Padinskoj Skeli, a kako saznaje "Telegraf" od anonimnog izvora koji tvrdi da je bio njen poznanik, ona je prije ovog dolaska u Beograd, koji se kobno završio, već dolazila u srpsku prijestonicu i mnogi je znaju, prema njegovim riječima, iz poznatih noćnih klubova.

Sigurnosne kamere sa stambene zgrade na Paliluli su je snimile kako u nedelju 26. jula u ranim jutarnjim časovima ulazi u zgradu sa turskim državljaninom, dok već sat vremena kasnije on sam izlazi iz zgrade dok vuče kofer u kom je pronađeno njeno tijelo u kanalu u Padinskoj Skeli. Nije poznato da li je on nju namamio u stan kako bi je ubio ili se nešto dogodilo u stanu, pa je svađa eskalirala i završila se kobno.

Ljudmila je već dolazila u Beograd, znaju je mnogi sa "beogradske klupske scene"

Kako navodi pomenuti portal, sve više Rusa na društvenim mrežama tvrdi da Ljudmila nije bila u emotivnoj vezi sa osumnjičenim za njeno ubistvo. Prema riječima izvora pomenutog portala, ona je već dolazila u Beograd jer je prilikom tih posjeta srpskoj prijestonici posjećivala brojne poznate noćne klubove.

Kako je uhapšen turski državljanin?

Turski državljanin K.E. (24), osumnjičen za ubistvo Ljudmile Konstantinovne, uhapšen je u petak 31. jula na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" prilikom pokušaja bjekstva iz Srbije. Nakon zadržavanja i izlaska pred tužioca, on je negirao krivicu i određen mu je pritvor do 30 dana.

Na teret mu se stavlja da je izvršio krivično djelo Teško ubistvo. Prijeti mu kazna zatvora u trajanju od najmanje 10 godina do doživotnog zatvora.

Da podsjetimo, ruska državljanka Ljudmila Konstantinovka nestala je u subotu 25. jula u Beogradu u večernjim časovima. Za njom se tragalo od subote, ali je tijelo pronađeno u petak 31. jula u kanalu u Padinskoj Skeli u koferu.

Uhapšen je turski državljanin K.E. (24) zbog sumnje da ju je ubio i ostavio tijelo u kanalu u Padinskoj Skeli. On je uhapšen u petak 31. jula na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla” kada je pokušao da pobjegne iz Srbije nakon zločina.

Prije ubistva su sigurnosne kamere sa zgrade na Paliluli u Beogradu snimile i osumnjičenog i žrtvu. Ušli su zajedno u zgradu u nedelju 26. jula u ranim jutarnjim časovima, a kasnije se vidi kako osumnjičeni vuče kofer u kom je bilo tijelo ubijene Ruskinje.

Pogledajte poslednji snimak Ljudmile Konstantinovne prije ubistva u Beogradu