Investitor je u dopisu, u koji su “Vijesti” imale uvid, najavio krivične prijave, tužbe za naknadu štete i pokretanje postupaka pred domaćim i međunarodnim institucijama ukoliko kamenolom bude otvoren.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Više izvora “Vijesti” kazalo je da je Vlada odluku o poništenju postupka dodjele koncesije za izbor koncesionara za geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu Skrbuša u Opštini Kolašin donijela, između ostalog, i zbog oštrog upozorenja kompanije koja planira da gradi u blizini te lokacije.

To je potvrđeno “Vijestima” iz više izvora koji su upućeni u ovaj slučaj.

“Vijesti” su imale uvid i u dopis kompanije (čije je ime poznato redakciji) koja u obližnjem Trunića dolu planira izgradnju turističko-ugostiteljskog kompleksa, upućen Ministarstvu energetike i rudarstva, premijeru Milojku Spajiću i Opštini Kolašin. U tom dopisu investitor je najavio krivične prijave, tužbe za naknadu štete i pokretanje postupaka pred domaćim i međunarodnim institucijama ako kamenolom bude otvoren.

Investitor je u dopisu, u koji su “Vijesti” imale uvid, najavio krivične prijave, tužbe za naknadu štete i pokretanje postupaka pred domaćim i međunarodnim institucijama ukoliko kamenolom bude otvoren.

Vlada je tender poništila 31. avgusta na elektronskoj sjednici, uz obrazloženje da su u koncesionom aktu za lokalitet Skrbuša utvrđene greške u ključnim elementima tenderske dokumentacije, koje bi mogle značajno uticati na realizaciju ugovora o koncesiji, a koje nije moguće mijenjati tokom roka za dostavljanje ponuda. Na adrese Ministarstva energetike i rudarstva, premijera Milojka Spajića i Opštine Kolašin, dan ranije, stigao je dopis renomiranog investitora, koji je objasnio da je u Trunića dolu, u blizini planiranog kamenoloma, planirana i gradnja turističko-ugostiteljskog kompleksa.

Prije toga, tokom javne rasprave o koncesionom aktu, ali nakon raspisivanja javnog oglasa za koncesiju, projektu kamenoloma Skrbuša protivili su se mještani, čelnici kolašinske opštine, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima...

Ministarstvo energetike i rudarstva raspisalo je 1. jula javni poziv za izbor koncesionara za geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na prostoru za koji su procijenjene rezerve od oko dva miliona kubika. Rok za dostavljanje ponuda bio je 5. avgust.

Planom, koji je pripremilo Ministarstvo energetike i rudarstva, bila je predviđena eksploatacija u trajanju do 30 godina, uprkos protivljenju Opštine Kolašin, koja je upozorila na moguće posljedice po vodne resurse, turizam i lokalnu infrastrukturu, kao i primjedbama Uprave za gazdovanje šumama i lovištima da se lokalitet nalazi u zaštitnoj šumi i da bi ga trebalo izuzeti iz plana koncesija, pišu Vijesti.

U dopisu kompanije koja namjerava da gradi na lokacijama u blizini koncesionog područja, u koji su “Vijesti” imale uvid, najavljene su krivične prijave, tužbe za naknadu štete i pokretanje ekoloških sporova pred domaćim i međunarodnim institucijama, uključujući UNESCO i tijela zadužena za sprovođenje Arhuske i Espoo konvencije.

Iz te kompanije navode da u Trunića dolu planiraju izgradnju turističko-ugostiteljskog kompleksa površine od oko 53.000 kvadratnih metara, koji obuhvata hotel, vidikovac, 12 vila i dva depadansa sa apartmanima. Predviđen je i dalji razvoj na prostoru od oko 200.000 kvadratnih metara.

Investitor tvrdi da su svi planski i urbanistički dokumenti važeći i da su u toku pregovori sa međunarodnim investicionim fondovima. Prema njihovim navodima, otvaranje kamenoloma u neposrednoj blizini ugrozilo bi turistički projekat, razvoj Kolašina i planiranu valorizaciju prostora.

Iz kompanije smatraju da je kamenolom nespojiv sa konceptom elitnog turističkog kompleksa i da bi bio u suprotnosti sa planskom dokumentacijom i javnim interesom, a od Skupštine opštine Kolašin i Ministarstva rudarstva i energetike traže da preispitaju i obustave inicijativu za otvaranje kamenoloma dok se ne utvrde svi uticaji na životnu sredinu.

“Izričito se upozorava da bi svako dalje postupanje u pravcu dodjele koncesije i otvaranja kamenoloma na predmetnoj lokaciji, suprotno ustavnim načelima, važećim planskim dokumentima i propisima o zaštiti prirode i životne sredine, proizvelo ozbiljne pravne posljedice za sva odgovorna lica i institucije, pa i ministarstva. U slučaju nastavka aktivnosti na realizaciji predmetne koncesije, biće preduzete sve raspoložive pravne mjere, uključujući podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih službenih i drugih lica zbog krivičnih djela protiv životne sredine i uređenja prostora”, piše u dopisu investitora.

Pored toga, najavili su da će biti pokrenuti odgovarajući parnični postupci radi naknade cjelokupne materijalne i nematerijalne štete, uključujući štetu zbog umanjenja vrijednosti investicije, povrede prava ličnosti, povrede prava na zdravu životnu sredinu i štete pričinjene lokalnom stanovništvu i korisnicima prostora.

Investitor upozorava da zadržava pravo pokretanja ekoloških tužbi radi zaštite rijeke Tare, vodoizvorišta i drugih zaštićenih prirodnih dobara, kao i obraćanja međunarodnim institucijama ukoliko dođe do otvaranja kamenoloma.

“S obzirom na ozbiljnost posljedica koje bi realizacija kamenoloma proizvela po životnu sredinu, rijeku Taru, turistički razvoj Kolašina i zakonitost postupanja nadležnih organa, zahtijeva se da Skupština opštine Kolašin bez odlaganja razmotri ovo upozorenje, zauzme jasan stav protiv predmetne inicijative i preduzme sve mjere iz svoje nadležnosti radi zaštite javnog interesa, prostora i prirodnih dobara”, navodi se u dopisu, prenose Vijesti.

Kako su naveli, od Ministarstva rudarstva i energetike traže da hitno preispita i obustavi inicijativu za otvaranje kamenoloma dok se ne utvrde svi uticaji na životnu sredinu i usklađenost sa zakonima i planskom dokumentacijom. Upozoravaju da će ukoliko se postupak nastavi, osim pred domaćim institucijama, zaštitu rijeke Tare i područja Durmitora tražiti i pred međunarodnim tijelima, uključujući UNESCO i organe zadužene za sprovođenje Arhuske i Espoo konvencije.

Investitor tvrdi da su svi planski i urbanistički dokumenti važeći i da su u toku pregovori sa međunarodnim investicionim fondovima. Prema njihovim navodima, otvaranje kamenoloma u neposrednoj blizini ugrozilo bi turistički projekat, razvoj Kolašina i planiranu valorizaciju prostora.