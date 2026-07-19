Plovilo staro više od osam decenija počelo je da tone tokom noći nakon što je uputilo poziv u pomoć. U akciji spasavanja učestvuju vojska, spasilačke ekipe i medicinski timovi.

Izvor: Youtube/PrintScreen

Trajekt MV Barima, na kojem se nalazilo 116 putnika, potonuo je kod obale Gvajane dok je plovio prema luci Kaituma. U toku je opsežna akcija potrage i spasavanja, a prema posljednjim informacijama do sada su spasene 53 osobe.

Plovilo je oko 23 sata po lokalnom vremenu, u noći između subote i nedjelje, uputilo poziv u pomoć nakon što je počelo da tone. Nedugo potom pokrenuta je velika spasilačka operacija.

Ferry carrying 116 capsizes off Guyana coast, eight rescued so far.#Guyana#FerryCapsizehttps://t.co/ezrbMYLxOt — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle)July 19, 2026

Ministar u Vladi Gvajane Huan Edgil saopštio je da su 53 putnika izvučena živa, dok se za ostalima i dalje intenzivno traga.

„Medicinski timovi nalaze se na jednom od brodova Transportnog i lučkog odjeljenja i kreću se ka mjestu nesreće kako bi odmah po spasavanju pružili pomoć povrijeđenima“, rekao je Edgil.

Na mjesto nesreće upućen je još jedan trajekt sa medicinskim ekipama koje će pružiti hitnu pomoć preživjelima.

Más de cincuenta rescatados



El ferry MV Barima volcó frente a las costas de Guyana, desencadenando la mayor operación de salvamento en el país de los últimos años, que ya recuperado ya a 53 personas con vida de los 116 pasajeros que viajaban en él (lgc)https://t.co/5AfG0NSs9k — DW Español (@dw_espanol)July 19, 2026

Trajekt je locirala vazduhoplovna ekipa za potragu i spasavanje nakon što je posada ispalila signalne rakete. U akciju su uključene vazdušne i pomorske jedinice Oružanih snaga Gvajane.

„Molimo se za bezbjednost svih putnika“, poručio je Edgil.

Prema podacima sajta VesselFinder, trajekt MV Barima izgrađen je 1939. godine, dug je oko 40 metara, a bio je opremljen sa 250 pojaseva za spasavanje, dva čvrsta čamca za spasavanje i šest čamaca na naduvavanje.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Gvajane, brigadni general Omar Kan, potvrdio je da su odmah mobilisane vazdušne i pomorske spasilačke ekipe.

Ferry carrying 116 passengers sinks off Guyana coast, authorities sayhttps://t.co/am3tlsqHz0 — BBC News (World) (@BBCWorld)July 19, 2026

„Teško jutro. Vazdušne i pomorske ekipe su mobilisane“, izjavio je Kan za lokalni portal Demerara Waves.

Isti medij navodi da, uprkos angažovanju vojske i spasilačkih službi, vlasti još nijesu uspostavile krizni komunikacioni centar niti imenovale zvaničnika koji bi javnost redovno informisao o razvoju situacije.

Ova pomorska nesreća dogodila se svega nekoliko dana nakon tragedije kod obale Vijetnama, gdje se prevrnuo turistički brod sa indijskim putnicima. U toj nesreći poginulo je 15 osoba, dok je 21 putnik spašen.