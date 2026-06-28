Pokvario se trajekt u Hrvatskoj, brod pluta nekoliko sati.

Izvor: Youtube/PrintScreen

U Hrvatskoj se pokvario trajekt kod Jadrolinije na liniji Zadar - Iž. Prilikom i sada brod plovi već nekoliko časova, piše "24sata.hr". Žena koja se nalazi na trajektu kaže za pomenuti hrvatski list da se pokvario motor.

"Na brodu smo Jadrolinije na liniji Zadar (Gaženica) - Iž. Prilikom pokušaja pristajanja došlo je do kvara motora. Već oko tri sata plutamo i čekamo pomoć.

Čekamo da dođe remorker i da nam pomogne da pristane. Trebalo je da pristane u 16 časova, tada smo i stigli u luku, ali motori za zaustavljanje trajekta prestali su da rade i onda smo samo tamo plutali. Posle dva sata rekli su nam da imamo besplatno piće, iako smo do tada već svi potrošili dosta novca", ispričala je ona.

Oko 19 časova je remorker ipak stigao i počeo je da gura trajekt prema obali. Zasad nema informacija o uzroku kvara i daljem nastavku situacije.