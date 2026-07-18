Parlament usvojio reformu kojom se širi krug mogućih članova carske porodice zbog sve manjeg broja nasljednika, ali zabrana ženskog nasljeđivanja prestola ostaje na snazi

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Japanski parlament usvojio je zakon kojim se ublažavaju pravila vezana za nasljeđivanje carskog prestola, zbog sve veće zabrinutosti oko smanjenja broja članova carske porodice.

Novim izmjenama omogućava se da carska porodica razmotri uključivanje muških rođaka starijih od 15 godina, kao i da žene iz carske porodice zadrže status nakon udaje za osobu koja nije plemićkog porijekla.

Ipak, zakon ne mijenja ključnu odredbu prema kojoj žene i dalje nemaju pravo da naslijede presto. To znači da princeza Aiko, jedino dijete sadašnjeg cara, ne može postati buduća vladarka Japana.

Japan ima najstariju neprekinutu nasljednu monarhiju na svijetu, za koju se vjeruje da traje više od 2.600 godina. Trenutno je prvi u redu za presto 60-godišnji Fumihito, mlađi brat cara, dok je njegov 19-godišnji sin princ Hisahito drugi nasljednik.

Prema važećim pravilima, nasljedna linija mogla bi biti ugrožena ukoliko princ Hisahito ne dobije muškog potomka. Novim zakonom omogućava se da se muški potomci 11 bivših carskih grana, koje su ukinute nakon Drugog svjetskog rata, ponovo uključe u carsku porodicu.

Izmjene predviđaju i da ženski članovi carske porodice više ne moraju automatski da izgube titulu nakon udaje za građanina. Ranije je to bilo obavezno, kao u slučaju princeze Mako, koja je 2021. godine napustila carsku porodicu nakon udaje za izabranika sa fakulteta.

Iako reforma omogućava proširenje carske porodice i nastavak obavljanja javnih dužnosti, potomci žena iz carskog doma koji potiču iz brakova sa običnim građanima i dalje neće imati pravo na presto.

Debata o mogućnosti da Japan dobije caricu traje godinama, a istraživanja javnog mnjenja pokazuju da većina građana podržava tu ideju. Prema nedavnim anketama, više od 70 odsto ispitanika podržava mogućnost da žena postane carica, dok je jedna anketa pokazala podršku od čak 83 odsto građana.