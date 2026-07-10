Najmanje 15 ljudi poginulo je u razornim klizištima na Filipinima, dok se Tajvan, Japan i Kina pripremaju za udar moćnog tajfuna Bavi.

Izvor: X/Philippine News Agency/Printscreen

Najmanje 15 ljudi poginulo je u klizištima koja su nakon snažne oluje pogodila jug Filipina, dok se Tajvan, Japan i Kina pripremaju za dolazak tajfuna Bavi.

Na filipinskom ostrvu Mindanao klizišta su tokom noći zatrpala čitave porodice. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, a meteorolozi upozoravaju da bi umjerena do jaka kiša mogla da nastavi da pada i tokom vikenda, prenosi BBC.

Tajfun Bavi, širok do 1.000 kilometara, kreće se preko Tihog okeana ka Tajvanu. Očekuje se da će najpre donijeti obilne padavine sjevernim i istočnim djelovima ostrva, kao i udaljenim japanskim ostrvima, a potom u subotu pogoditi jugoistočnu Kinu.

Podsjetimo, prava razorna snaga tajfuna Bavi pokazala se kada je njegov sjeverni zid oka direktno pogodio ostrvo Rota u Sjevernim Marijanskim Ostrvima.

Ostrvo su pogodili katastrofalni vjetrovi orkanske jačine i obilne kiše koje su izazvale veliku materijalnu štetu. Na ostrvu Guam palo je više od 500 milimetara kiše, dok su udari vjetra dostizali brzinu od gotovo 140 kilometara na čas.

Powerful Typhoon Bavi Threatens Japan's Southwest With Destructive Flood Risk



A powerful Typhoon Bavi approached Japan's remote Sakishima island chain on Friday, prompting authorities to warn residents of violent winds, torrential rain, landslides and flooding in what could…pic.twitter.com/Lh5H8u62Mz — The CBIJ (@TheCBIJ)July 10, 2026

Vojska u pripravnosti

Tajvanske vlasti upozorile su da bi u pojedinim područjima moglo da padne i do jednog metra kiše. Oko 29.000 vojnika stavljeno je u stanje pripravnosti kako bi pomogli u evakuaciji stanovništva i saniranju posljedica oluje.

Prema procenama tajvanske meteorološke službe, Bavi bi mogao da bude najveći tajfun po širini koji je pogodio ostrvo od 1987. godine.

Poljoprivrednici su požurili da uberu ili zaštite useve, ribari su dodatno obezbijedili plovila, a stanovnicima područja ugroženih poplavama podjeljene su hiljade džakova sa pjeskom.

"Nemojte da vas zavara mirno i lijepo vrijeme. Ovakva oluja može biti najstrašnija", upozorio je ribar Čen Ming-Hui.

Zbog približavanja tajfuna otkazane su desetine letova, škole su obustavile nastavu, a građani su u prodavnicama počeli da prave zalihe hrane i drugih potrepština.

Otkazane stotine letova

U visokom stepenu pripravnosti nalaze se i stanovnici japanskih ostrva Sakišima. Na fotografijama objavljenim na internetu vide se prozori ojačani zaštitnim trakama, kao i mreže postavljene preko kuća i prodavnica.

Japan erlajns otkazao je više od 100 letova planiranih za petak i subotu, zbog čega je pogođeno gotovo 20.000 putnika. Ol nipon ervejz otkazao je više od 160 letova do nedelje, takođe za oko 20.000 putnika.