Zamislite svijet u kom vas u restoranu uslužuje robot, a o starijima brinu AI asistenti. Japan ne samo da zamišlja takvu budućnost već aktivno radi na njoj.

Izvor: YouTube / LymX Dynamics

Japan ozbiljno ubrzava svoju AI strategiju i to na način koji više liči na naučnu fantastiku nego na realnost. Nova verzija nacionalne strategije robotike predviđa da će do 2040. godine u zemlji biti raspoređeno čak 10 miliona robota, i to u čak 18 različitih industrija.

Ovaj plan dio je šire inicijative koja uključuje razvoj domaćeg AI modela pod nazivom Noetra, iza kog stoje tehnološki giganti poput SoftBanka, Sonyja, NEC-a i Honde.

Roboti izlaze iz fabrika i ulaze u svakodnevni život

Za razliku od ranijih generacija industrijskih robota, fokus se sada prebacuje na tzv. “physical AI” odnosno primjenu vještačke inteligencije u realnom svijetu, piše Tech radar.

To znači da roboti više neće biti rezervisani samo za fabrike, već će raditi i:

u bolnicama i domovima za stare u restoranima i proizvodnji hrane u logistici i uslužnim djelatnostima pa čak i u svakodnevnim kućnim poslovima

Ono što u Japanu imaju za cilj jeste da automatizuju sve poslove koji su fizički zahtjevni, ponavljajući ili jednostavno nema ko da ih radi. Japan se već godinama suočava sa ozbiljnim demografskim izazovima jer im stanovništvo stari, a radna snaga se smanjuje. Upravo zbog toga država vidi robote kao ključno rješenje za budućnost ekonomije.

U zemlji gdje je sve manje mladih radnika, roboti bi mogli da:

pomognu medicinskom osoblju preuzmu fizički zahtjevne poslove održe stabilnost industrije i usluga

Milijarde za AI nezavisnost

Japan planira da uloži i do 1 trilion jena (oko 6 milijardi dolara) u razvoj sopstvenog AI sistema u narednih pet godina.

Ovaj potez ima i širu stratešku dimenziju, a to je smanjenje zavisnosti od tehnologije iz SAD i Kine, kroz razvoj tzv. "suvjerenog AI-ja".

Trka u kojoj svi učestvuju

Japan nije jedini koji ide u ovom pravcu ,slične inicijative već pokreću i druge zemlje, uključujući Južnu Koreju, dok globalna trka za dominaciju u AI tehnologijama postaje sve intenzivnija.

Iako plan zvuči impresivno, ostaje ključno pitanje: koliko su roboti zaista spremni za svakodnevni život? Njihova primjena u realnim uslovima i dalje je ograničena, a uspjeh ove strategije zavisiće od:

tehnološkog napretka investicija ali i prihvatanja od strane društva

Ako Japan uspije u svom planu, svijet bi do 2040. mogao da izgleda potpuno drugačije – sa robotima kao kolegama, pomagačima, pa čak i negovateljima.

Pitanje više nije da li dolaze, već koliko brzo ćemo se navići na njih.