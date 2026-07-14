Japanska carska porodica suočava se sa ozbiljnom krizom nasledstva, jer trenutno postoje samo tri zakonski podobna nasljednika.

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Japan bi uskoro mogao da se suoči sa ozbiljnom krizom nasledstva u carskoj porodici. Iako zemlja ima prvu premijerku u istoriji, ženama i dalje nije dozvoljeno da naslijede carski presto, zbog čega se sve češće postavlja pitanje kako će opstati najstarija monarhija na svijetu.

Trenutno postoje samo tri zakonski podobna naslednika prestola, a dvojica od njih imaju više od 60 godina. Najmlađi naslednik je princ Hisahto (19), prvi muški član carske porodice koji je postao punoljetan posle čak četiri decenije.

Prema važećem Zakonu o carskoj kući, pravo na presto imaju isključivo muškarci iz muške loze. Iako je Japan kroz istoriju imao osam carica, ženama je zvanično zabranjeno da naslijede presto još od 1889. godine.

Profesor Makoto Okava sa Univerziteta Čuo u Tokiju smatra da za takvu zabranu danas ne postoji racionalno objašnjenje.

"Teško je pronaći bilo kakvu racionalnu osnovu za odbijanje mogućnosti da žena postane car. Ideja da se žene unaprijed isključuju iz nasledstva predstavlja čist mizoginizam", ocenio je on.

Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da većina Japanaca nema ništa protiv toga da žena jednog dana sjedne na carski presto. Ipak, vlada premijerke Sanae Takači odbacuje takvu mogućnost i zalaže se za zadržavanje nasledstva isključivo po muškoj liniji.

Vlada pronašla drugo rješenje

Umjesto izmjene zakona, japanska vlada predlaže da se u carsku porodicu vrate članovi nekadašnjih bočnih grana dinastije, koje su ukinute posle Drugog svjetskog rata. Time bi se povećao broj potencijalnih muških naslednika.

Predlog zakona predviđa i da princeze, nakon udaje za građane koji nisu plemićkog porijekla, mogu da zadrže određene dužnosti u carskoj porodici. Međutim, one i njihova djeca i dalje neće imati pravo da naslijede presto.

Carska porodica se decenijama smanjuje, jer žene po udaji za obične građane gube status članica dinastije. Nakon reforme iz 1947. godine broj članova carske porodice smanjen je sa 67 na svega 16, što je dodatno pogoršalo problem nasledstva.

Tradicija ili ravnopravnost?

Protivnici promjene pravila tvrde da bi dopuštanje ženama da naslijede presto narušilo vjekovnu tradiciju carske loze koja se, prema njihovim tvrdnjama, neprekidno prenosi muškom linijom.

S druge strane, zagovornici reforme podsjećaju da je Japan već imao carice i ističu da u savremenom društvu nema razloga da pol određuje ko može da postane vladar.

Danas živimo u vremenu ravnopravnosti polova. Ako su žene u prošlosti mogle da budu carice, ne vidim razlog zašto to ne bi bilo moguće i danas - rekao je jedan od građana Tokija za CNN.

Uprkos sve izraženijem problemu nedostatka nasljednika, japanska vlada za sada ne planira da ukine pravilo po kojem pravo na carski presto imaju isključivo muškarci.

(CNN/Mondo)