Letovi za londonski aerodrom Getvik preusmjereni su širom Velike Britanije nakon incidenta, što je poremetilo stotine putnika.

Izvor: X/flightradar24/youtube/screenshot/air7HD

Devet letova za londonski aerodrom Getvik proglasilo je vanredno stanje nakon što je iznenadno zatvaranje piste izazvalo velike poremećaje u srijedu.

Stotine putnika je pogođeno jer su avioni koji su se spremali za slijetanje na drugi najprometniji aerodrom u Velikoj Britaniji bili primorani da preusmjere slet ili uđu u režim čekanja.

Smatra se da je let kompanije British Airways iz Palma de Majorke blokirao pistu, primoravajući devet aviona koji su dolazili da proglase vanredno stanje prije nego što su zadržani ili preusmereni na druge aerodrome.

Pogođeni letovi su dolazili sa popularnih turističkih destinacija kao što su Tenerife, Valensija i Lanzarote, kao i Rodos i Atina u Grčkoj, Bari i Rim u Italiji i Agadir u Maroku.

Avioni su preusmjereni na aerodrome, uključujući londonski Luton, Stansted i Hitrou, kao i Birmingem.

Ovdje možete pogledati mapu haosa na nebu iznad Londona:

An issue at Gatwick as nine (9) flights originally bound for the London airport are currently squawking 7700 (likely due to low fuel). We are working to learn more.https://t.co/HsHBhiVnxDpic.twitter.com/cHSUBcbZlv — Flightradar24 (@flightradar24)July 14, 2026

Ukupno 14 letova je preusmjereno ili je moralo da kruži prije slijetanja prije nego što je Getvik ponovo otvorio svoju pistu oko 1:30, potvrdio je Flightradar24.

Devet je prijavilo signal 7700, što je univerzalni kod transpondera za avijaciju koji piloti koriste za signaliziranje opšte vanredne situacije na letu.

Let BA2673 iz Palma de Majorke sleteo je u 00:10 i dočekao ga je vatrogasna i kopnena vozila na pisti.

Jedan putnik koji je putovao sa Tenerifa za Getvik napisao je sinoć na društvenim mrežama: „Još uvijek sam u avionu da vidim šta će se dalje desiti!! Nadam se da ćemo uskoro moći da se vratimo na Getvik!

„Let sa Tenerifa je bio mnogo duži nego obično.“

Let Britanskih ervejza je uklonjen sa piste, ali su letovi nastavljeni da se preusmjeravaju neko vrijeme dok su službe hitne pomoći još uvijek bile na licu mjesta.

Aerodrom Getvik je kasnije potvrdio da je zatvaranje posledica tehničkog problema sa avionom.

Portparol aerodroma je rekao: „Ranije jutros, pista je bila zatvorena na kratko zbog tehničkog problema sa avionom.

„Kao rezultat toga, mali broj letova je preusmjeren, a većina se kasnije vratila na londonski Getvik.“

„Kao i uvijek, bezbjednost i sigurnost su nam na prvom mjestu.“