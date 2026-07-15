Saobraćajni kolaps kakav se ne pamti nastao je kada je avion "Britiš ervejsa" blokirao pistu na aerodromu Getvik, nakon čega su ostale letjelice ostale zarobljene u vazduhu, počele da gube gorivo i panično emitovale kod 7700 za opštu opasnost.

Izvor: Mirosław Durma / Alamy / Profimedia

Nebo iznad Londona, jednog od djelova Evrope sa najgušćim vazdušnim saobraćajem, bilo je poprište nesvakidašnje situacije koja je dovela do toga da se radarski ekrani bukvalno zacrvene. U jednom trenutku, čak devet aviona proglasilo je vanrednu situaciju, odnosno emitovalo transponderski kod 7700 (tzv. Squawk 7700).

Incident je izazvan domino efekatom u vazdušnom prostoru nakon što je pista na aerodromu Getvik (LGW) privremeno bila blokirana letom BA2673 iz Palme de Majorke (PMI), koji je po slijetanju zatražio asistenciju spasilačkih službi.

Portparol kompanije British Airways izjavio je: "Naš avion je bezbjedno sletio i putnici su se normalno iskrcali nakon prijave tehničkog kvara na letjelici.", prenosi Mirror.

An issue at Gatwick as nine (9) flights originally bound for the London airport are currently squawking 7700 (likely due to low fuel). We are working to learn more.https://t.co/HsHBhiVnxDpic.twitter.com/cHSUBcbZlv — Flightradar24 (@flightradar24)July 14, 2026

U komentarima na društvenim mrežama korisnici su navodili da je problem bio povezan sa stajnim trapom, kao i da je avion nakon zaustavljanja bio okružen vatrogasnim i vozilima hitne pomoći. Do proglašenja vanredne situacije na devet letova po svemu sudeći je došlo zbog zaliha goriva koje su potrošene tokom kruženja u zonama čekanja (holding patterns), oko čega su saglasni specijalizovani servisi poput Flightradar24 i nezvanične informacije.

Važno je napomenuti da se kod (squawk) 7700, iako se koristi i u slučaju ozbiljnih incidenata i ugroženosti bezbjednosti leta, odnosi na opštu vanrednu situaciju (General Emergency). To ne znači nužno da su posada i putnici u neposrednoj opasnosti, već obuhvata i manje rizične okolnosti koje mogu da utiču na bezbjednost leta, poput nedostatka goriva usled produženog čekanja na slijetanje, tehničkih kvarova ili drugih operativnih problema.

Letovi koji su proglasili vanrednu situaciju:

BA2591 – Airbus A321 – British Airways iz Verone

U28704 – Airbus A21N – easyJet iz Agadira

U28330 – Airbus A320 – easyJet iz Rima

U28012 – Airbus A320 – easyJet iz Valensije

LS3104 – Airbus A21N – Jet2 sa Lanzarotea

U28042 – Airbus A21N – easyJet sa Fuerteventure

BY4249 – Boeing 738 – TUI Airways sa Rodosa

BA2703 – Airbus A321 – British Airways sa Tenerifa

BA2607 – Airbus A321 – British Airways iz Barija

Zbog blokade piste na aerodromu Getvik (LGW), pored aviona koji su proglasili vanrednu situaciju, ukupno 14 letova moralo je da bude preusmjereno na alternativne aerodrome.

Od tog broja, pet letova preusmjereno je na Luton (LTN), četiri na Stansted (STN), tri na Birmingem (BHX), dok su po jedan avion sletjeli na Hitrou (LHR) i Bristol (BRS).