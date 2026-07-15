Tijelo muškarca pronađeno je u koferu u Vimbldonu u Londonu.

Izvor: CARLOS JASSO / AFP / Profimedia

Tijelo muškarca pronađeno je u koferu u Vimbldonu u Londonu u Velikoj Britaniji, piše britanski "San". Uhapšena su dvojica muškaraca zbog sumnje da su izvršili ubistvo.

Identifikovan je ubijeni muškarac, njegovo tijelo je pronađeno u četvrtak 9. jula u Vimbldonu u šumi. Kada je policija stigla na lice mjesta, nije nikoga zatekla, ali je tijelo muškarca pronašla dan kasnije, u petak 10. jula.

Muškarac je identifikovan - ubijen je Dejl Mundel (34) iz Islingtona. Uhapšena su dvojica muškaraca, ali zasad nema informacija o mogućem uzroku zločina.

Policija je otkrila da su uhapšeni muškarci poznavali ubijenog. Istraga je u toku.