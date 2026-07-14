Američki predsjednik Donald Tramp vratio se sa samita NATO-a koristeći dva predsjednička aviona. Tursku je napustio starijim VC-25A, dok je u britanskoj bazi RAF Mildenhall prešao u novi VC-25B Bridge.

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Američki predsjednik Donald Tramp vratio se sa samita NATO-a u Ankari koristeći dva aviona: Tursku je napustio starijim VC-25A, dok je u britanskoj bazi RAF Mildenhall prešao u novi VC-25B Bridge i njime nastavio put do Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp je u Ankaru doputovao novim avionom, prepravljenim Boeingom 747-8 koji je Katar poklonio SAD i koji je uveden u upotrebu početkom jula. Za prvi dio povratnog leta, međutim, izabran je jedan od dva VC-25A koji se koriste od početka devedesetih godina.

Novi VC-25B istovremeno je odletio u Mildenhall, gdje je prikazan američkim vojnicima i članovima njihovih porodica. Tramp je objasnio da je promjena napravljena kako bi pripadnici američkih snaga u Evropi mogli da vide novi Air Force One.

Američki mediji navode da je na odluku uticala i bezbjednosna procjena. Prema izvorima upoznatim sa planovima, Tajna služba preporučila je predsjedniku da Tursku napusti starim avionom kao mjeru predostrožnosti zbog ponovnog zaoštravanja sukoba sa Iranom.

Preporuka, kako navode CBS News i drugi američki mediji, nije bila zasnovana na konkretnoj i potvrđenoj prijetnji Trampovom avionu.

VC-25A su namenski projektovani za predsjednički vazdušni transport i opremljeni sistemima za bezbjednu komunikaciju, zaštitu i komandovanje u kriznim okolnostima. Prelazni VC-25B Bridge nastao je desetomjesečnom prepravkom nekadašnjeg katarskog državnog VIP aviona.

Ratno vazduhoplovstvo SAD saopštilo je da je VC-25B bezbedan i opremljen tehnologijama potrebnim za predsjedničke misije. USAF je ipak ranije naveo da Bridge nema sve sisteme predviđene za dva namenski izrađena VC-25B, koje Boeing razvija kao trajnu zamjenu za sadašnju flotu i čije se uvođenje u upotrebu očekuje 2028. godine.

Koje su sposobnosti izostavljene nije javno saopšteno, pa se ne može potvrditi da je njihov nedostatak uticao na odluku o promjeni aviona.

Tramp se u Mildenhallu ponovo ukrcao u VC-25B i njime preleteo Atlantik. Ipak, odluka da upravo iz Turske, u trenutku zaoštravanja sukoba sa Iranom, poleti starim VC-25A ostavila je otvoreno ključno pitanje: u kojim bezbjednosnim okolnostima prelazni predsjednički avion još nije prvi izbor?

(Aero/Mondo)