Brat španskog premijera, David Sančez Peres-Kastehon, osuđen je na devet godina zabrane javne funkcije zbog zloupotrebe položaja.

Izvor: Alberto Ortega / Zuma Press / Profimedia

Pokrajinski sud u Badahozu osudio je brata španskog premijera, Davida Sančeza Peresa-Kastehona, na devet godina zabrane obavljanja javne funkcije zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja, prenio je danas Pais.

Slučaj se odnosi na navodne nepravilnosti prilikom zapošljavanja Sančeza u javnoj ustanovi 2017. godine, kao i na kasnije izmjene radnog mjesta 2022. godine i dodjelu druge funkcije 2023. godine Luisu Kareru, prijatelju premijerovog brata, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Istom presudom na devetogodišnju zabranu obavljanja javne funkcije osuđen je i bivši predsjednik Pokrajinskog vijeća Badahoza i nekadašnji lider ogranka Španske socijalističke radničke partije (PSOE) u Ekstremaduri,

Tužilaštvo i odbrana tokom postupka su zatražili oslobađajuću presudu za Sančeza, Galjarda i ostale optužene, navodeći da nema dokaza za optužbe za trgovinu uticajem i zloupotrebu službenog položaja.

Sa druge strane, sedam privatnih tužilaca tražilo je zatvorske kazne u rasponu od jedne do šest godina.

Suđenje je trajalo sedam dana, između kraja maja i početka juna, a tokom postupka razmatran je izvještaj Centralne operativne jedinice Civilne garde (UCO), na kojem je tužilaštvo zasnovalo optužbe, kao i svjedočenja oko 50 svjedoka, pripadnika Civilne garde i optuženih.

Prema navodima medija, većina iskaza ukupno 53 saslušane osobe bila je u suprotnosti sa zaključcima policijskog izveštaja.

Podsjetimo, španski sudija podigao optužnicu protiv Begonje Gomez, supruge premijera Sančeza, uz mjere zabrane izlaska iz zemlje i obavezno javljanje sudu.

(Euronews/MONDO)