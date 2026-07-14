Pilot britanske avio-kompanije Ravenair iskoristio je probni let da na nebu iznad granice Engleske i Velsa ispiše poruku "I'm bored" ("Dosadno mi je").

Izvor: Flightradar24/printscreen

Pilot jedne britanske avio-kompanije tokom probnog leta ispisao je na nebu poruku "I'm bored" ("Dosadno mi je"), što je zabilježeno putem servisa Flightradar24.

Prema podacima Flightradar24, avion kompanije Ravenair letio je oko dva sata, a poruka je iscrtana iznad područja na granici između Engleske i Velsa.

Kako bi formirao natpis "I'm bored", pilot je oko 20 minuta izvodio oštre zaokrete, pažljivo prateći unaprijed osmišljenu putanju leta.

Izvor: Flightradar24/printscreen

Kompanija: Pilot nije kažnjen

Iz kompanije Ravenair saopšteno je da je pilot u dvadesetim godinama i da protiv njega nisu preduzete nikakve disciplinske mjere.

Operativni direktor kompanije, Vejn Beret (Wayne Barrett), pohvalio je pilotske vještine mladog pilota i objasnio da je riječ o rutinskom probnom letu.

"Kada se zamijeni neki dio na avionu, obavljamo probni let kako bismo se uvjerili da sve funkcioniše ispravno. Tokom ovog leta nisu uočeni nikakvi problemi. Avion se bezbjedno vratio u hangar, a pilot je danas slobodan", rekao je Beret.

(Ntv.com.tr/Mondo)