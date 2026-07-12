Tajfun Bavi pogodio je Kinu, izazvavši evakuaciju skoro dva miliona ljudi.

Izvor: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia

Snažan tajfun pogodio je kopno u Kini, kao drugi koji je za samo nedjelju dana zahvatio zemlju, dok je skoro dva miliona ljudi evakuisano iz područja na putanji oluje.

Tajfun Bavi, koji se prostire na oko 1.000 kilometara u svom najširem dijelu – otprilike koliko iznosi širina Francuske – prvi put je stigao do kopna u priobalnom gradu Tajdžou u subotu uveče, a zatim je oko ponoći drugi put pogodio Vendžou.

Nakon što je pogodio lanac udaljenih japanskih ostrva, donio je obilne padavine Tajvanu, prolazeći pored njegovog sjevernog vrha, piše BBC.

Ranije su klizišta izazvana olujom usmrtila najmanje 17 ljudi na Filipinima.

Vozilo oboreno snažnim vjetrovima u istočnoj kineskoj provinciji Džeđijang, 12. jula.

Iako je oslabio na nivo jake tropske oluje, Bavi i dalje predstavlja ozbiljnu opasnost zbog ogromne količine vlage koju nosi u svojim kišnim pojasevima.

Očekuje se da će oluja postepeno slabiti dok se bude kretala ka sjeverozapadu.

Typhoon Bavi made landfall in Zhejiang, China, on Saturday night with 10-meter waves and 40 m/s winds.



Nearly 1.72 million evacuated, 461 flights canceled, 12,000+ schools closed. The storm earlier hit Japan's Sakishima islands and brushed past Taiwan.



This post is for…pic.twitter.com/2po8dJmZjL — karmactive (@karmactivealive)July 12, 2026

Kineski državni mediji javili su da je u nedjelju ujutru centar tajfuna stigao do grada Hangdžoua u provinciji Džeđijang.

Meteorolozi su saopštili da će se tajfun u ponedjeljak premjestiti u istočni dio provincije Anhui, a u utorak ka sjevernom dijelu Žutog mora, preko poluostrva Šandong.

Prema navodima državnih medija, više od 1,7 miliona ljudi evakuisano je u provinciji Džeđijang, dok su hiljade stanovnika premještene i u susjednim provincijama. U Džeđijangu su obustavljeni nastava, rad i sve aktivnosti na otvorenom, dok je otkazano oko 400 letova i više desetina željezničkih linija.

Grad Vendžou, u kojem živi oko 10 miliona ljudi, nalazi se u neposrednoj blizini putanje oluje, pa su vlasti evakuisale stotine hiljada stanovnika.

"Čuli smo kako padaju crijepovi sa krovova i lome se grane drveća", rekao je stanovnik grada Li Ljangsing za agenciju Rojters, dodajući: "Naravno da smo bili uplašeni."

Vlasti u Pekingu naredile su evakuaciju oko 100.000 ljudi kako bi se "izbjegao rizik", saopštili su zvaničnici.

Bavi je prvobitno bio supertajfun i prošlog ponedjeljka pogodio je Guam i Sjeverna Marijanska Ostrva vjetrovima brzine do 290 kilometara na čas.

Dok se kretao preko Tihog okeana i slabio na oko 144 kilometra na čas, pogodio je ostrva Sakišima, koja pripadaju japanskom lancu ostrva Rjukju, između glavnih japanskih ostrva i Tajvana. Najmanje pet osoba je povrijeđeno, a hiljade domaćinstava ostale su bez električne energije.

BREAKING: TYPHOON BAVI HITS EASTERN CHINA



Typhoon Bavi made landfall in Zhejiang Province late on July 11, bringing powerful winds, heavy rainfall and flooding across the region.



Nearly two million people were evacuated ahead of the storm, while roads were submerged, trees…pic.twitter.com/uRuu8kZGSF — Rosa News Official (@Mirha1206)July 12, 2026

Tajvan nije bio direktno pogođen, ali su hiljade ljudi morale da napuste svoje domove zbog opasnosti od klizišta izazvanih obilnim padavinama. Ni Japan ni Tajvan nisu prijavili ljudske žrtve.

Japanska ostrva, poput Išigakija, pretrpjela su najveći udar tajfuna Bavi dok je prolazio preko Tihog okeana.

Tajvanske vlasti upozorile su da bi Bavi mogao donijeti i do jednog metra padavina.

Na desetine letova je otkazano, dok je nastava obustavljena u školama širom regiona. Police u supermarketima ostale su gotovo prazne jer su stanovnici stvarali zalihe hrane i drugih potrepština.

Dijelovi južne Kine još se oporavljaju od razaranja koje je početkom sedmice izazvao tajfun Maysak.

Maysak je odnio najmanje 39 života i usmrtio veliki broj domaćih životinja, što je dovelo do ogromnih gubitaka u poljoprivredi. Takođe je izazvao dva rijetka tornada u centralnoj kineskoj provinciji Hubej.

(MONDO)