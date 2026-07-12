Novi elektronski sistem za ulazak u EU izaziva gužve, što može odložiti primenu ETIAS-a.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Haotična primjena novog elektronskog Sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije (EES), koji je već izazvao velike gužve na graničnim prelazima i aerodromima, mogla bi da odloži još jednu važnu promjenu za milione putnika. Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, u Briselu se ozbiljno razmatra pomjeranje početka primjene Evropskog sistema za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS), koji je prema dosadašnjim planovima trebalo da počne da se primjenjuje tokom posljednjeg tromjesečja ove godine.

Iako se na zvaničnim stranicama Evropske unije i dalje navodi da bi novi sistem trebalo da počne da se primjenjuje prema postojećem rasporedu, izvori upoznati sa raspravama tvrde da je takav scenario sve manje vjerovatan. Glavni razlog nije sam sistem prethodnog odobravanja putovanja, već poteškoće koje prate EES, zbog kojih je prioritet stabilizacija već uvedenog sistema.

EES je u šengenskom prostoru u potpunosti uveden u aprilu ove godine kao zamjena za ručno pečatiranje pasoša. Umjesto toga, elektronski se bilježi svaki ulazak i izlazak državljana trećih zemalja, a pri prvom prelasku granice prikupljaju se fotografija lica i otisci prstiju. Cilj je preciznije praćenje dozvoljenog boravka, lakše otkrivanje prekoračenja dozvoljenog boravka i sprečavanje zloupotrebe identiteta.

Međutim, praksa je pokazala da uvođenje nije prošlo bez problema. Na pojedinim graničnim prelazima i aerodromima vrijeme čekanja je znatno produženo, a evropska avio-industrija upozorila je da bi situacija mogla dodatno da se pogorša zbog vrhunca turističke sezone. Evropska komisija zbog toga ne planira da suspenduje EES, ali je potvrdila da granične službe u izuzetnim situacijama mogu privremeno da odustanu od prikupljanja biometrijskih podataka kako bi ubrzale protok putnika.

To, međutim, ne znači ukidanje graničnih kontrola, već samo privremeno izostavljanje fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju u trenucima kada gužve postanu prevelike.

Istovremeno, agencija eu-LISA, zadužena za razvoj i upravljanje evropskim informacionim sistemima u oblasti bezbjednosti i kontrole granica, priznala je da puštanje novog sistema u rad do kraja godine više nije izvjesno. Upravni odbor agencije već je razmatrao mogućnost odlaganja, a tokom jeseni očekuju se novi razgovori o prilagođavanju vremenskog plana.

Prema navodima osoba upoznatih sa raspravama, novi sistem i dalje ima određene informatičke poteškoće, ali je trenutni prioritet otklanjanje problema koji prate EES. Kako je jedan od sagovornika sažeo situaciju, nema smisla uvoditi još jedan sistem koji bi mogao dodatno da produži redove čekanja dok postojeći još nije u potpunosti stabilizovan. Drugi izvor smatra da bi bilo nerealno očekivati početak primjene tokom ove godine.

Novi režim prethodnog odobravanja putovanja odnosiće se na državljane oko šezdeset zemalja van Evropske unije kojima za kratkotrajni boravak u šengenskom prostoru nije potrebna viza, uključujući građane Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije. Putnici će prije polaska morati da popune onlajn obrazac, unesu lične podatke, odgovore na bezbjednosna pitanja i plate naknadu od 20 eura. Odobrenje će biti elektronski povezano sa pasošem i važiće tri godine ili do isteka putne isprave.

Čak i nakon zvaničnog početka primjene predviđeno je najmanje šest mjeseci prelaznog perioda tokom kojeg će se putnici podsticati da podnesu zahtjev, ali im ulazak neće biti odbijen samo zato što ga još nemaju, ukoliko ispunjavaju sve ostale uslove.

Evropska komisija naglašava da se pripreme nastavljaju i da će konačan datum početka primjene biti određen tek nakon uspješno završenih testiranja. S obzirom na poteškoće koje i dalje prate elektronsku kontrolu ulazaka i izlazaka, sve je izvjesnije da će Brisel najprije pokušati da riješi probleme na granicama, a tek potom uvesti novu obavezu za milione putnika. Za sada nema zvanične potvrde odlaganja, ali sve više upućenih smatra da će početak primjene ipak biti pomjeren na 2027. godinu.

(Večernji list/MONDO)