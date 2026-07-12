Sledećeg mjeseca, djelovi Evrope će doživjeti prvo potpuno pomračenje Sunca posle 1999. godine.

Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Dan će se nakratko pretvoriti u noć u djelovima Evrope sledećeg jmeseca, kada kontinent bude doživeo prvo potpuno pomračenje Sunca posle gotovo tri decenije.

Ovaj redak nebeski događaj, koji će se odigrati u sredu, 12. avgusta, nastupiće kada Mjesec prođe tačno između Zemlje i Sunca, nakratko uronivši delove Grenlanda, Islanda, sjeverne Rusije, Španije i mali deo Portugala u mrak, prema podacima Nase.

Ovo će biti prvo potpuno pomračenje Sunca vidljivo iz Evrope još od 1999. godine, piše Sky News.

U trenutku najvećeg pomračenja, dovoljno veliki dio Sunca biće prekriven da će se primjetno promijeniti temperatura i nivo osvjetljenja, navodi Kraljevska opservatorija u Griniču. Zbog toga će delovati kao da je svitanje ili sumrak, iako će još biti dan.

Što nebo tog dana bude vedrije, promjena će biti uočljivija. Takođe, što se budete nalazili jugozapadnije, veći dio Sunca biće zaklonjen.

Najpre ćete vidjeti prvi kontakt, trenutak kada Mjesec počinje da prelazi preko Sunca. Zatim sledi maksimum pomračenja, kada je najveći deo Sunca prekriven, a na kraju dolazi završetak pomračenja.

Djelimično pomračenje biće vidljivo i u drugim djelovima Evrope, Kanade i sjeverozapadne Afrike.

Gdje se može videti potpuno pomračenje?

Ako želite da vidite potpuno pomračenje, moraćete da otputujete u inostranstvo, zajedno sa mnogim turistima koji se to očekuje da učine 12. avgusta.

Putanja potpunog pomračenja – područje u kojem Mjesec potpuno zaklanja Sunce – počeće iznad Grenlanda, zatim će preći preko Islanda i završiti se na severu Španije i Balearskim ostrvima.

Prema NASA, malo i udaljeno područje severne Rusije doživeće potpuno pomračenje oko podneva, dok će na Grenlandu i Islandu ono nastupiti kasno popodne ili u ranim večernjim satima.

U Španiji i krajnjem severozapadu Portugala Sunce neće biti potpuno zaklonjeno sve do kasnih večernjih sati, neposredno prije zalaska.

Za većinu posmatrača potpuno pomračenje trajaće manje od dva minuta, dok će u blizini same središnje linije putanje pomračenja na Grenlandu, u Rusiji ili iznad severnog Atlantika trajati oko dva i po minuta.

Kako bezbjedno posmatrati pomračenje?

Čak i tokom pomračenja, direktno gledanje u Sunce može oštetiti oči, osim u vrlo kratkom trenutku kada je Sunce potpuno zaklonjeno tokom potpunog pomračenja.

Za bezbjedno posmatranje potrebne su posebne naočare za pomračenje, koje su hiljadama puta tamnije od običnih sunčanih naočara.

Međutim, treba provjeriti da li su naočare ispravne, jer se uoči pomračenja često pojavljuju prodavci koji nude falsifikovane proizvode.

Američko astronomsko društvo preporučuje sledeće provjere:

Stavite naočare u zatvorenom prostoru i pogledajte oko sebe. Ne bi trebalo da vidite gotovo ništa, osim možda veoma jakih svjetala, koja bi trebalo da izgledaju veoma slabo.

Izađite napolje po sunčanom vremenu i ponovo ih stavite. I dalje ne bi trebalo da vidite ništa, osim eventualno slabog odsjaja Sunca na sjajnoj površini ili barici.

Zatim bacite pogled na Sunce kroz naočare kraće od jedne sekunde. Trebalo bi da vidite jasno ograničen, okrugao Sunčev disk prijatne jačine svetlosti, bez zaslepljujućeg efekta.

Ako planirate da fotografišete pomračenje, koristite sertifikovani solarni filter na foto-aparatu ili telefoto objektivu.

Stativ može pomoći da fotografije ostanu stabilne pri slabijem osvetljenju, dok široki kadrovi koji prikazuju promenu pejzaža i reakcije ljudi često ostavljaju snažniji utisak od krupnih snimaka samog Sunca.

Kada će biti sledeća pomračenja Sunca?

Španija će imati retku privilegiju da u razmaku kraćem od godinu dana vidi čak dva potpuna pomračenja Sunca, a sledeće će biti 2. avgusta 2027. godine.

Nakon toga, potpuno pomračenje biće vidljivo u južnoj Africi, sa brodova u Indijskom okeanu i u pojedinim djelovima Australije 25. novembra 2030. godine.

Veliki djelovi Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike tehnički će imati još jedno potpuno pomračenje 14. novembra 2031. godine, ali će se ono dogoditi nakon zalaska Sunca.

Ako se tada budete nalazili na Aljasci ili u Rusiji, sledeće potpuno pomračenje moći ćete da vidite 30. marta 2033. godine, nakon čega će uslijediti duži period bez novih prilika.

Još jedno potpuno pomračenje tehnički će se dogoditi u noći 1. septembra 2035. godine iznad Azije, ali neće biti vidljivo zbog mraka.

Sledeće potpuno pomračenje koje će biti vidljivo tokom dana dogodiće se 23. avgusta 2044. godine, prelazeći preko djelova Sjedinjenih Američkih Država, uključujući Montanu, Severnu Dakotu i Južnu Dakotu, kao i djelove Kanade i Grenlanda.

Zatim će 12. avgusta 2045. godine još jedno potpuno pomračenje preći preko Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike.

(MONDO)