Na festivalu u Torontu dogodila se pucnjava koja je rezultirala smrću dvije osobe, a policija nastavlja istragu o ovom tragičnom događaju.

Izvor: Dyck Darryl/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U pucnjavi na uličnom festivalu u Torontu poginule su najmanje dvije osobe. Policija je prijavu o napadaču na aveniji Sent Kler, gde se održavao festival salse, primila oko 20.12 po lokalnom vremenu. Na mjestu događaja policajci su pronašli šest osoba sa prostrelnim ranama. Dvije osobe proglašene su mrtvima na licu mjesta.

Na konferenciji za medije održanoj nekoliko sati nakon pucnjave policija je saopštila da je na festivalu došlo do razmjene vatre između dvije osobe i da su na mjestu događaja pronađena dva komada vatrenog oružja. Do trenutka objave niko nije bio uhapšen u vezi sa pucnjavom, a istraga je i dalje u toku.

Zamjenik načelnika policije Toronta Fransisko Baredo opisao je mjesto događaja kao „veoma haotično” i izjavio da se u trenutku pucnjave na festivalu nalazilo oko 13.000 ljudi. Dodao je da policija obrađuje tri odvojena mjesta zločina povezana sa pucnjavom i da će javnost biti obaviještena čim bude dostupno više informacija.

Građanima je upućen poziv da izbjegavaju to područje, na kojem je i dalje prisutan veliki broj policajaca. Policija je pozvala sve koji imaju informacije o pucnjavi, uključujući svedoke, da im se jave.

BREAKING: DEADLY SHOOTING AT TORONTO STREET FESTIVAL



Two people have reportedly been killed and three others injured in a shooting during the Salsa on St. Clair festival in Toronto. Attendees fled the area after gunshots rang out as emergency crews responded.#Toronto…pic.twitter.com/tV1TQbB3Su — Rosa News Official (@Mirha1206)July 12, 2026

Avenija poznata po brojnim prodavnicama i restoranima

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je da je "zgrožen" pucnjavom i izrazio saučešće "porodicama koje tuguju za svojim najmilijima, osobama koje se nalaze u kritičnom stanju i svima koji su pogođeni ovim strašnim događajem".

Premijer kanadske pokrajine Ontario Dag Ford osudio je "besmisleno nasilje" na festivalu salse, potvrdivši da su u pucnjavi "izgubljena dva života, a više osoba je povrijeđeno".

"Odgovorna osoba mora biti pronađena, izvedena pred lice pravde i ostatak života provesti iza rešetaka", napisao je u objavi na platformi X.

Ford je zahvalio hitnim službama koje su intervenisale na mjestu događaja i poručio da su njegove misli uz "žrtve, njihove porodice i sve koji su pogođeni".

Avenija, koja se nalazi u centralnom dijelu Toronta, poznata je po brojnim prodavnicama i restoranima. Od 11. do 12. jula tamo se održava tradicionalni latinoamerički festival Salsa on Sent Kler, godišnja manifestacija sa brojnim koncertima i plesnim nastupima uživo. Ovogodišnje izdanje bilo je 22. po redu.

(Index/MONDO)