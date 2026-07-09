U Češkoj je zabilježen zemljotres magnitude 5.5 stepeni Rihtera, epicentar je 32 km od Plzenja.

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Zemljotres magnitude 5.5 stepeni Rihtera zabilježen je u četvrtak, 9. jul 2026 u 18.00 časova, u Češkoj.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 49.73 i dužine 13.819, odnosno 32 kilometra od Plzenja.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf/MONDO)