Teretni avion kompanije K2 Airways sa pet članova posade nestao je juče nakon što je prijavio kvar na navigacionom sistemu. Prema podacima sa servisa FlightRadar24, letjelica je u poslednjim trenucima imala promjene visine, nakon čega je izgubljen svaki kontakt.

Izvor: Jason Redmond / AFP / Profimedia

Pakistan je pokrenuo veliku potragu za teretnim avionom tipa Boeing 737-400, koji je nestao tokom leta iz Šardže u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ka Karačiju.

Kako je saopštila Uprava aerodroma Pakistana, avion je poletio iz Šardže, a oko 21.18 časova po lokalnom vremenu posada je prijavila kvar na navigacionom sistemu. Neposredno nakon toga izgubljena je komunikacija sa kontrolom leta.

U avionu se nalazilo pet članova posade.

Dramatični poslednji podaci sa radara

Podaci servisa FlightRadar24 pokazuju da je avion u poslednjim trenucima leta najprije izgubio oko 1.500 metara visine za manje od jednog minuta, da bi odmah potom ponovo dobio oko 1.800 metara visine u svega tridesetak sekundi.

Nakon toga uslijedio je gotovo vertikalni pad sa visine od oko 11.140 metara.

Poslednji signal zabilježen je na visini od svega 335 metara, pri brzini spuštanja od oko 22.400 stopa u minuti, odnosno približno 400 kilometara na sat.

Kontakt sa avionom izgubljen je oko 287 kilometara zapadno od Karačija, iznad Arapskog mora.

U toku velika potraga

U potragu su uključeni brod Pakistanske ratne mornarice, trgovački brod državne brodarske kompanije, kao i dva vojna aviona.

Za sada nisu pronađeni ni ostaci letjelice ni eventualni preživjeli.

Kompanija K2 Airways saopštila je da u potpunosti sarađuje sa nadležnim organima.

"Molimo se za bezbjednost naših kolega i činimo sve što je u našoj moći kako bismo pomogli u potrazi", naveli su iz kompanije.

Avion imao dugu istoriju

Nestali Boeing 737-400, star 27 godina, tokom karijere letio je za čak šest različitih avio-kompanija.

Prvobitno je 1999. godine isporučen ruskom Aeroflotu kao putnički avion, zatim je letio za indonežansku Garudu, da bi 2012. bio preuređen u teretni avion za belgijsku kompaniju TNT Airways.

Poslednjih godina više puta je povlačen iz saobraćaja i skladišten u Francuskoj, Džakarti i Karačiju, prije nego što je krajem 2024. godine ušao u flotu kompanije K2 Airways.

Bio je to ujedno i jedini avion ove avio-kompanije.

Prva velika tragedija posle pet godina?

Ukoliko se potvrdi da se avion srušio, biće to prva velika civilna avionska nesreća u Pakistanu od maja 2020. godine, kada se avion Pakistan International Airlines srušio neposredno prije slijetanja u Karači, pri čemu je poginulo 97 od 99 osoba koje su se nalazile u letjelici.

(Al Džazira/Mondo)