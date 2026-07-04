Daleko od gužve i komercijalnih plaža, “divlji” Halkidiki otkriva skrivene uvale do kojih se teže stiže, ali se svaki korak isplati.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ako ove godine želite da pobjegnete od buke beach barova, srpskog jezika koji odzvanja sa svih strana i redova za ležaljke, vrijeme je da istražite "divlji" Halkidiki. Predstavljamo vam četiri skrivena dragulja koja nude mir, kristalno more i osjećaj prave Grčke.

Aretes (Sitonija): Mir sakriven u tri uvale

Dok većina posjetilaca južne Sitonije hrli ka Toroniju ili čuvenoj Kalamici, mali putokaz za Aretes često ostaje neprimjećen. Aretes je zapravo kompleks od tri uvale, zaklonjen od vjetrova i okružen bujnom borovom šumom i maslinjacima.

Ovdje nema "fensi" barova ni redova ležaljki koji se prostiru do same vode. Na najvećoj uvali nalazi se samo jedna autentična taverna sa drvenim stolovima u pijesku, gdje možete probati svježu ribu dok vam noge zapljuskuju talasi. Pijesak je sitan, a voda mirna i providna poput stakla. Srednja uvala je najpristupačnija, ali ako potražite staze koje vode ka manjim uvalama sa strane, velika je šansa da ćete imati čitavu plažu samo za sebe.

Kriarici (Istočna Sitonija): Lavirint koji vodi do raja

Plaža Kriarici je decenijama bila tajna isključivo kampera i lokalnog stanovništva. Razlog je jednostavan - put do nje je pravi izazov. Da biste stigli do obale, morate proći kroz mrežu asfaltiranih puteva nikada završenog turističkog naselja, koje mještani nazivaju Grad duhova.

Kada konačno savladate ovaj saobraćajni lavirint, pred vama će se otvoriti jedna od najprostranijih i najljepših plaža istočne obale. Kriarici nudi zlatni pijesak, tirkiznu, duboku vodu i direktan pogled na vrh Atosa koji oduzima dah. Zbog svoje veličine, čak i u jeku sezone, ovdje ćete uvijek imati barem 20 metara praznog prostora oko sebe. To je mjesto gdje se tišina čuje, a more miriše na so i slobodu.

Komica (Atos): Na samoj granici sa Svetom Gorom

Većina turista na trećem prstu Halkidikija ne ide dalje od Uranopolisa. Međutim, nekoliko kilometara od Nea Rode nalazi se plaža Komica, mjesto gdje se dodiruju svjetovni turizam i monaški mir.

Komitsa je jedna od najdužih plaža u ovoj regiji. Podijeljena je na dva dijela: jedan manji, koji je uređen i nalazi se ispred luksuznog kampa, i drugi, kilometrima dug divlji dio.

Ako krenete u šetnju tim divljim dijelom, put će vas dovesti do samog zida koji označava granicu sa Svetom Gorom. Miris borovine je ovdje toliko intenzivan da se osjeća kilometrima prije nego što ugledate more, a voda je toliko čista da se podvodni svijet može istraživati i bez maske za ronjenje.

Mirsini/Havaji (ostrvo Diaporos): Egzotika na dohvat ruke

Do posljednje plaže na našem spisku ne možete stići automobilom, što je čini ekskluzivnom destinacijom za prave avanturiste. Plaža Mirsini, koju mještani s pravom zovu Havaji, nalazi se na nenaseljenom ostrvu Diaporos, preko puta Vurvurua.

Boja vode na ovoj plaži je nerealna - svijetlo plava, skoro bijela u plićaku, dok je pijesak savršeno čist i mek. Pošto je ostrvo zaklonjeno, more je uvijek mirno, poput ogledala.

Savjet: Iznajmite mali motorni čamac u Vurvuruu. Za čamce do 30 konjskih snaga u Grčkoj vam nije potrebna dozvola, a upravljanje je vrlo jednostavno. Ovo će vam omogućiti da istražite ne samo Havaje, već i brojne druge skrivene uvale ostrva Diaporos gdje ćete biti potpuno sami, daleko od civilizacije.

(Euronews/MONDO)