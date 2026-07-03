Služba bezbjednosti Ukrajine saopštila da su u napadima pogođeni hangari sa vojnim avionima i bespilotnim letjelicama, dok ruska strana za sada nije komentarisala ove tvrdnje.

Izvor: Profimedia

Služba bezbjednosti Ukrajine (SBU) saopštila je da je bespilotnim letjelicama izvela napade na vojne aerodrome Saki i Gvardejskoje na Krimu, navodeći da su pogođeni hangari u kojima su se nalazili vojni avioni i bespilotne letjelice.

Prema navodima SBU, aerodrom Saki je drugi put u posljednjih sedam dana bio meta ukrajinskog napada. Kako prenosi Ukrinform, bespilotne letjelice pogodile su sedam hangara u kojima su bili raspoređeni lovci i frontovski bombarderi tipa Su-30SM, Su-30 i Su-24.

Ukrajinska služba bezbjednosti tvrdi da je u napadu uništeno ili oštećeno najmanje sedam vojnih aviona.

For the second time this week, Ukrainian Security Service has struck Russian aircraft at Saky airfield and launched strikes on Hvardiiske airfield in Russian-occupied Crimea.



Seven aircraft storage hangars were hit at the Saky airfield, which housed Su-30SM, Su-30, and Su-24…pic.twitter.com/mxL1q2Dpze — Ukraine News (@Ukrainene)July 3, 2026

Na vojnom aerodromu Gvardejskoje, prema istim navodima, pogođena su dva hangara u kojima su se nalazile bespilotne letjelice tipa „šahed“ i druga vazduhoplovna oprema. SBU navodi da je akcija izvedena u okviru 40-dnevne operacije usmjerene na vršenje pritiska na Rusiju.

Iz SBU ističu da su aerodromi Saki i Gvardejskoje među ključnim bazama ruske vojne avijacije na Krimu, odakle, kako tvrde, redovno polijeću avioni koji izvode raketne i bombarderske napade na teritoriju Ukrajine i pružaju podršku ruskim snagama na južnom frontu.

Ukrinform podsjeća da je SBU i 1. jula saopštila da su na aerodromu Saki pogođeni hangari sa ruskim lovcima Su-30 i Su-30SM, kada je prijavljeno pet direktnih pogodaka.

Prema ranijim informacijama ukrajinskih vlasti, predsjednik Volodimir Zelenski u junu je odobrio sprovođenje 40-dnevne operacije SBU s ciljem pojačavanja pritiska na Rusiju i podsticanja okončanja rata.

Rusko Ministarstvo odbrane za sada se nije oglasilo povodom ovih tvrdnji, koje nije bilo moguće nezavisno potvrditi.