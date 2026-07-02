Zelenski moli saveznike za pomoć nakon bombardovanja Kijeva.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se na svom "X" nalogu nakon službene posjete Dablinu i premijeru Irske Majklu Martinu o detaljima sastanka i o bombardovanju Kijeva kada je stradala najmanje 21 osoba. Rusija je u toku noći srijede na četvrtak 2. jula lansirala više stotina dronova i projektila na više ukrajinskih gradova sa fokusom na Kijev, prijestonicu Ukrajine.

"Jedan ruski projektil je uništio 64 stana. Moje saučešće porodicama stradalih.

Rusija je još jednom pokazala da napada civilne zgrade i stambene objekte. U Kijevu je uništeno više od 130 takvih objekata.

Važno je da naši saveznici ne posmatraju ovo sa strane kako se uništavaju ljudski životi. Mora se izvršiti pritisak na Rusiju, moraju se primorati na okončanje agresije", glasi deo poruke Zelenskog.

One of the sites of the Russian strike in Kyiv is an ordinary nine-story residential building. One Russian missile destroyed 64 apartments. The rubble is still being cleared at the site. All relevant agencies are working. Unfortunately, there are casualties. As of now, three…pic.twitter.com/6HAoISLf4d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)July 2, 2026

Da podsjetimo, Rusija je pokrenula masovne vazdušne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove tokom noći srijede na četvrtak 2. jula. Lansirano je više stotina dronova i projektila, a stradala je najmanje 21 osoba uz više od 80 povrijeđenih.