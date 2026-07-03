Saveznici NATO-a će na samitu u Ankari odobriti 140 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini za naredne dvije godine. Glavni teret preuzeće Evropa i Kanada, nakon što su SAD smanjile podršku.

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Saveznici će na samitu NATO-a u Ankari obećati milijarde eura vojne pomoći Ukrajini, rekli su danas izvori njemačkoj novinskoj agenciji dpa.

Ambasadori 32 članice podržali su inicijativu na sastanku u Briselu. Prema planu, NATO će za naoružavanje i obuku ukrajinskih vojnika izdvojiti 70 milijardi eura godišnje u naredne dvije godine, odnosno ukupno 140 milijardi eura.

U taj iznos uključen je i zajam Evropske unije Ukrajini od 60 milijardi eura za 2026. i 2027. godinu. To znači da će saveznici 40 milijardi eura godišnje morati da obezbijede iz svojih nacionalnih budžeta, prenosi dpa.

SAD smanjile pomoć

Očekuje se da će lideri NATO-a plan zvanično odobriti za pet dana u Ankari. Najveći dio sredstava obezbijediće evropske članice i Kanada, nakon što su Sjedinjene Američke Države smanjile finansijsku pomoć Ukrajini za vrijeme predsjednika Donalda Trampa. Njemačka je ranije saopštila da namjerava da u 2026. godini pomogne Ukrajini sa 11,5 milijardi eura.

NATO je posljednjih mjeseci pomagao Kijevu kroz program nazvan Lista prioritetnih potreba za Ukrajinu (PURL). Program funkcioniše tako što Sjedinjene Američke Države prodaju naoružanje i municiju evropskim saveznicima i Kanadi, koji ih potom prosljeđuju Ukrajini.