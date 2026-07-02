Najmanje 21 osoba poginula u bombardovanju Kijeva.

Izvor: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Ruska vojska bombardovala je Kijev, prijestonicu Ukrajine, tokom noći 1. na 2. jul i prema poslednjim informacijama, poginula je najmanje 21 osoba, prenosi britanski "Gardijan". Povrijeđeno je najmanje 85 osoba u noćnom napadu Rusije dronovima.

Među povrijeđenima ima i dvoje male djece. Svi povrijeđeni nalaze se u bolnici.

Načelnik Službe za vanredne situacije Andrij Danik je izjavio u obraćanju predstavnicima medija da će spasioci raditi i tokom predstojeće noći kako bi raščistili ruševine. I dalje traje potraga za nestalima i povrijeđenima.

Širom Kijeva angažovano je više od 600 vatrogasaca i spasilaca. Koriste se i psi sa specijalnom opremom za detekciju ljudi pod ruševinama.

Rusija je lansirala više od 500 dronova prethodne noći na Kijev i druge gradove. Lansirano je i 70 balističkih raketa.