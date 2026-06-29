Litvanija ne očekuje veći ruski vojni napad na baltičke države, ali upozorava na visok rizik od sabotaža čiji je cilj eskalacija tenzija i testiranje reakcije NATO saveza.

Izvor: Ministarstvo odbrane Rusije/Screenshot

Litvanija ne vidi znakove da Rusija priprema veći vojni napad na baltičke države, ali upozorava da je prijetnja od sabotaže i dalje visoka, saopštilo je litvansko ministarstvo odbrane. Komentar je uslijedio nakon medijskih napisa o mogućim ruskim provokacijama, izvijestila je litvanska javna radiotelevizija LRT, a prenosi Ukrajinska pravda.

Reakcija na medijske napise

Litvansko ministarstvo odbrane oglasilo se povodom članka britanskog Gardijana (The Guardian), koji je, pozivajući se na svoje izvore, objavio da Rusija priprema moguću "provokaciju" protiv baltičkih država ili Poljske. Iz ministarstva su naglasili da takvi izvještaji imaju za cilj eskalaciju napetosti u baltičkom regionu.

"Trenutno nema znakova da Rusija priprema veći vojni napad na baltičke države, ali nivo prijetnje od sabotaže - poput podmetanja požara ili drugih akcija protiv ključne infrastrukture na litvanskoj teritoriji - ostaje visok", navelo je Ministarstvo odbrane Litvanije.

U ministarstvu dodaju da je takva retorika ujedno i pokušaj skretanja pažnje sa ruskih neuspjeha na ratištu, kao i uticaja na odlučnost saveznika da nastave da pružaju vojnu podršku Ukrajini.

Upozorenja iz Poljske i Letonije

Podsjetimo, poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski nedavno je izjavio da bi Rusija mogla da organizuje operaciju "pod lažnom zastavom" kako bi opravdala napad na neku od članica NATO-a.

I letonska obavještajna služba nedavno je upozorila da Rusija priprema moguće provokacije protiv baltičkih država ili Poljske. To bi, prema njima, moglo da uključuje napade bespilotnim letjelicama i druge hibridne akcije sa ciljem da se zemlje NATO-a prisile na prekid podrške Ukrajini.

Na to se nadovezao i čelnik poljske Obavještajne agencije Pavel Šota, koji je sugerisao da bi Rusija mogla da koristi takozvane "male zelene ljude" za izazivanje provokacija u baltičkim državama kako bi testirala reakciju NATO saveza.