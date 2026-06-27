Dva snažna zemljotresa izazvala ogromna razaranja, među stradalima i majka koja je tijelom zaštitila jednogodišnju ćerku

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Najmanje 920 osoba poginulo je u razornim zemljotresima koji su u srijedu uveče pogodili Venecuelu, saopštio je predsjednik venecuelanske Narodne skupštine Horhe Rodrigez.

Dva snažna potresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodila su zemlju u razmaku od svega nekoliko minuta, a vlasti upozoravaju da bi broj stradalih mogao dodatno da raste. Povrijeđeno je najmanje 3.360 ljudi, dok se gotovo 55.000 osoba i dalje vodi kao nestalo.

Prema procjenama, drugi zemljotres bio je najjači koji je pogodio Venecuelu u više od jednog vijeka.

Među poginulima je i Andrea, majka koja je život izgubila štiteći tijelom svoju jednogodišnju ćerku. Djevojčica je preživjela nakon što su je spasioci izvukli iz ruševina.



Njen suprug, fudbaler drugoligaša Maritimo de La Gvaira Hektor Belo, emotivnom porukom oprostio se od supruge.

„Ostavila si nas same u ovoj borbi, mama. Kako da objasnim našoj ćerki da si izgubila život da bi spasila njen? Zauvijek ćeš biti naš omiljeni heroj. Pričaću joj kako si je spasila i kako si dala svoj život za našu ćerku“, napisao je Belo na društvenim mrežama.

Par je ćerku Alanu dobio prije samo nekoliko mjeseci.

Fudbalska federacija Venecuele potvrdila je i smrt fudbalera Hordeilisa Pereire, čime je tragedija dodatno pogodila sportsku zajednicu.



Potresi su izazvali ogromna razaranja, posebno u priobalnim područjima, uključujući saveznu državu La Gvaira. Satelitski snimci prikazuju čitave kvartove sravnjene sa zemljom, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima ispod ruševina.

Državni sekretar SAD Marko Rubio izjavio je da je američka administracija pripremila „veliki, brz i efikasan“ odgovor za pomoć pogođenim područjima.

Ujedinjene nacije pozvale su na „masovni zajednički napor“ međunarodne zajednice, dok su Meksiko, Katar, Brazil, Španija, Portugal i Kanada najavili slanje humanitarne pomoći.

Američki geološki zavod (USGS) procjenjuje da bi konačan broj žrtava mogao biti znatno veći, uz upozorenje da bi mogao dostići između 10.000 i 100.000 poginulih.