Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 589, dok je gotovo 3.000 ljudi povređeno.
Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao je na 589, dok je broj povređenih dostigao 2.980, izjavila je danas vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez.
Ona je to rekla okružena predstavnicima vlade i vojske, tokom prijema spasilačkih ekipa koje su pristigle iz različitih dijelova svijeta, prenosi AP.
- Spasićemo ljude koji su zarobljeni. Neumorno radimo na tom zadatku - rekla je Rodrigez.
Ona je navela da je najteže pogođena država La Gvaira, koju su u noći između srede i četvrtka pogodili zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni za 39 sekundi i dodala da je u toj oblasti uvedeno pojačano vojno prisustvo, dok ekipe tragaju za preživelima i dijele hranu i vodu.
Očekuje se da će broj žrtava zemljotresa dodatno porasti, jer se hiljade ljudi vode kao nestale, dok se intenzivne spasilačke operacije nastavljaju.
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Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da bi zemljotresi mogli da pogode do 6,76 miliona ljudi u Venecueli, uključujući oko dva miliona stanovnika Karakasa.
Regionalna direktorka Međunarodnog crvenog krsta za Ameriku Lojsi Pejs rekla je da su "ljudi i dalje prestravljeni da se vrate u svoje domove".
U centru Karakasa stotine ljudi provele su noć u parkovima, na parking prostorima i drugim otvorenim mjestima.
Venecuelanske vlasti saopštile su da preusmjeravaju spasilačke ekipe iz drugih djelova zemlje ka La Gvairi, oblasti koja je i ranije bila pogođena prirodnim katastrofama.
Ukupno pronađeno 8.000 ljudi
U poslednjih nekoliko minuta, broj građana koji su pronađeni nakon što su prijavljeni kao nestali dostigao je 8.000.
Iako je ovo pozitivna prekretnica, broj ljudi koji se i dalje vode kao nestali je i dalje znatno veći.
I dalje je nešto ispod 50.000 i očekuje se da će porasti u narednim satima