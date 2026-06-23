Nezavisna međunarodna istražna komisija UN-a saopštila je da su izraelske vlasti namjerno ciljale palestinsku djecu.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Nezavisna međunarodna istražna komisija Ujedinjenih nacija saopštila je da su izraelske vlasti i bezbjednosne snage namjerno ciljale palestinsku djecu, što je, prema nalazima istrage, dovelo do genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina u Pojasu Gaze, kao i ratnih zločina na okupiranoj Zapadnoj obali.

Izvještaj Komisije, koja istražuje stanje na okupiranim palestinskim teritorijama, uključujući Istočni Jerusalim, kao i u Izraelu, obuhvatio je navodna kršenja prava palestinske djece od početka rata između Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Prema navodima iz izvještaja, djeca čine oko 30 odsto ukupnog broja poginulih u ratu u Gazi.

Komisija podsjeća da je i u ranijem izvještaju, objavljenom u septembru, zaključeno da je Izrael počinio genocid u Gazi, te da su visoki izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, podsticali takve aktivnosti. Izrael je tada te optužbe odbacio i ocijenio ih kao skandalozne.

Izraelska misija pri UN-u u Ženevi saopštila je da odbacuje novi izvještaj, navodeći da je riječ o "klevetničkoj farsi".

"Svako dijete zaslužuje zaštitu", navodi se u saopštenju izraelske misije, uz tvrdnju da izvještaj ignoriše, kako su naveli, "brutalne taktike Hamasa".

Komisija UN-a tvrdi da su palestinska djeca tokom rata namjerno bila meta napada, uključujući i period nakon stupanja na snagu primirja u oktobru 2025. godine. Kako se navodi, upravo je to jedan od ključnih elemenata na osnovu kojih je utvrđena genocidna namjera izraelskih vlasti i bezbjednosnih snaga.

"Dokazi pokazuju da su izraelske bezbjednosne snage namjerno ciljale i ubijale palestinsku djecu", izjavio je predsjednik Komisije Srinivasan Muralidhar.

Prema podacima iz izvještaja, od 7. oktobra 2023. do 7. oktobra 2025. godine u Gazi je ubijeno najmanje 20.179 djece, što predstavlja oko 30 odsto ukupnog broja stradalih.

Komisija navodi da je procenat poginule djece tokom ovog sukoba veći nego u prethodnim ratovima u Gazi. Tokom sukoba 2008. i 2009. godine, kao i tokom rata 2014. godine, djeca su činila oko 24 odsto ukupnog broja žrtava.

U izvještaju se ističe da su izraelske snage nastavile da koriste municiju velikog kalibra i oružje širokog dejstva u gusto naseljenim područjima uprkos rastućem broju dječjih žrtava.

Komisija smatra da takvi napadi ukazuju na namjeru, te navodi da su djeca, prema njihovoj procjeni, kolektivno bila meta jer su izraelske snage cjelokupno civilno stanovništvo povezivale sa Hamasom i drugim oružanim grupama.

Predsjednik Komisije Srinivasan Muralidhar izjavio je da je ciljanje djece dodatno ugrozilo sposobnost palestinskog naroda da opstane i samostalno određuje svoju budućnost.

Istraga je takođe pokazala da su napadi na zdravstvene i reproduktivne ustanove negativno uticali na preživljavanje novorođenčadi, kao i da je zabilježen porast broja spontanih pobačaja. Navodi se i da gotovo sva djeca u Gazi imaju potrebu za psihološkom pomoći.

Kada je riječ o Zapadnoj obali i Istočnom Jerusalimu, Komisija je registrovala nagli porast nasilja izraelskih doseljenika prema palestinskoj djeci, kao i dokaze o mučenju, uključujući seksualno i rodno zasnovano nasilje tokom masovnih hapšenja i pritvaranja.

U zaključku izvještaja navodi se da su palestinska djeca, naročito dječaci, bila izložena sistematskom zlostavljanju u pritvorima, uključujući prisilno skidanje odjeće, premlaćivanje i uskraćivanje hrane.