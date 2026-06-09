Nova konstrukcija postavljena je tokom pažljivo isplanirane noćne operacije u švajcarskom Minhenštajnu, gdje su stručni timovi za svega nekoliko sati završili jednu od najzahtjevnijih faza zamjene mosta.

Izvor: Youtube/EMIL EGGER AG/Printscreen

Dok je grad spavao, most težak 255 tona podignut je u mraku dizalicom od 1.000 tona u noćnoj operaciji koja je privukla pažnju zbog veličine konstrukcije i nivoa potrebne preciznosti.

U švajcarskom gradu Minhenštajnu, postavljanje mosta od 255 tona mobilisalo je kran od 1.000 tona, zahtijevalo je noćni rad, radilo je u radijusu od 53 metra i pokazalo kako veliki projekti mogu napredovati bez paralisavanja grada na duže periode, čak i u osjetljivoj fazi zamene konstrukcije.

Informacije je objavila Emil Eger AG, švajcarska kompanija za logistiku i teški transport. U radu je učestvovala dizalica Liebher LR 11000, a oprema je radila u radijusu od 53 metra, što pokazuje obim izazova.

Kako kran od 1.000 tona može podići most od 255 tona

Praktični uticaj ovog izbora je na funkcionisanje grada. Projekti ovih razmjera se obično sprovode noću kako bi se smanjili poremećaji u saobraćaju i minimizirao uticaj na lokalne rutine. Istovremeno, ova vrsta usluge zahtijeva jako osvjetljenje, preciznu komunikaciju i stalno praćenje lokalnih uslova.

Velika dizalica ne radi samo zahvaljujući sili. Oslanja se na proračun, ravnotežu i pravilno pozicioniranje. U slučaju projekta u Minhenštajnu, dizalica od 1.000 tona je korišćena za podizanje teške konstrukcije u području koje je zahtijevalo maksimalnu pažnju.

Težina novog mosta bila je 255 tona, ali to nije bio jedini izazov. Mašina je morala da radi u radijusu od 53 metra, što je značilo da je teret bio na znatnoj udaljenosti od centra opreme. Što je ova udaljenost veća, to je preciznija kontrola kretanja.

Korišćenje gusenične dizalice takođe pravi razliku. Ova vrsta opreme nudi stabilnost i pomaže u boljoj raspodjeli težine na tlu, što je važno kada rad uključuje ogromne konstrukcije i ograničen radni prostor.

Noćna operacija bila neophodna

Izbor noćnog rada nije bio mali detalj. Kod teških građevinskih radova, rad u ranim jutarnjim satima pomaže u smanjenju uticaja na ulice, protok vozila i ljude koji se kreću po tom području.

Ova vrsta odluke takođe olakšava kontrolu gradilišta. Sa manjim protokom, tim može bolje izolovati prostor i fokusirati se na svaku fazu podizanja. U projektu mosta od 255 tona, ovo pravi razliku od početka do kraja.

Istovremeno, rad noću povećava tehničke zahtjeve. Tim mora da se oslanja na dobro osvjetljenje, koordinaciju među stručnjacima i kontinuirano praćenje okoline. Male greške mogu ugroziti uklapanje konstrukcije.

Milimetarska preciznost

Termin milimetarska preciznost znači da most treba da dostigne tačnu tačku sa vrlo malo varijacija. Kod konstrukcije ove veličine, ovo je ključno za glatku instalaciju.

Nije dovoljno samo podići teret. Most se mora polako voditi u ispravan položaj, poštujući dizajn i nosače pripremljene za prijem novog djela. Ova kontrola izbjegava ponovni rad i smanjuje rizike za konstrukciju i tim. Emil Eger AG, švajcarska kompanija za logistiku i teški transport, detaljno je opisala ključne tačke ove faze. Naglasak na preciznosti pokazuje da je operacija zavisila koliko od kapaciteta dizalice, toliko i od koordinacije između svih uključenih stručnjaka.

Bez paralisanja grada

Zamjena mosta ove veličine se obično vrši u fazama. Ovo omogućava uklanjanje starih konstrukcija, pripremu područja i postavljanje novih elemenata bez koncentrisanja svega u jednu dugu i tešku intervenciju za grad.

U slučaju Minhenštajna, izgradnja novog mosta označila je treći veliki rad u okviru projekta. Ovi podaci pokazuju da je zamjena konstrukcije organizovana u fazama, što pomaže u kontroli rasporeda i minimizira uticaj na urbani razvoj.

Za one koji posmatraju spolja, prizor je impresivan zbog veličine opreme i težine mosta. Za inženjering, najvažniji aspekt je kombinacija planiranja, pravilnog redosleda radnji i pažljivog izvršenja.

Velika inženjerska operacija

Izgradnja novog mosta u Švajcarskoj privlači pažnju jer kombinuje tri jake strane u jednoj operaciji: 255 tona, kran od 1.000 tona i noćni rad sa milimetarskom preciznošću. To je vrsta konstrukcije koja tehnički zadatak pretvara u snažnu javnu sliku.

Takođe postaje jasno zašto ova vrsta usluge zahteva ekstremno planiranje. Kada cio most treba da se instalira u ranim jutarnjim satima, svaki detalj je važan, od položaja mašine do komunikacije tima.

Na kraju krajeva, operacija Minhenštajn pokazuje kako veliki gradovi mogu da obnove važne strukture bez potpunog narušavanja okolne rutine. To je rešenje koje kombinuje snagu, budžet i organizaciju na visokom nivou.

(N1/MONDO)