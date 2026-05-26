Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se ovlašćuje korišćenje ruske vojske za zaštitu ruskih građana osuđenih ili uhapšenih od strane stranih sudova ili međunarodnih tribunala.

Ovlašćenja se mogu koristiti za zaštitu Rusa koji su uhapšeni ili se suočavaju sa krivičnim progonom na stranim sudovima bez učešća Rusije, izvijestila je u ponedeljak novinska agencija Interfaks.

Oružane snage mogle bi se koristiti i u slučajevima kada su Rusi pritvoreni po nalogu međunarodnih pravosudnih tijela čiju jurisdikciju Rusija ne priznaje, navodi se.

Zakon omogućava slanje vojske u strane zemlje kako bi pomogla ruskim građanima koji su pritvoreni ili se suočavaju sa krivičnim progonom. Nije odmah jasno u kojim okolnostima bi Kremlj primenio zakon, navodi Blumberg.

Slanje vojske u stranu zemlju radi izvlačenja nekoga iz zatvora rizikovalo bi pokretanje vojnog sukoba sa tom državom.

Ruski parlament usvojio je zakon dok su zapadne vlade pojačale napore u suzbijanju ruske takozvane sjenke flote koja prevozi sirovu naftu. Vlasti u nekoliko evropskih zemalja preduzele su mjere za pooštravanje kontrola takvih plovila usred napora za sprovođenje sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajina.

Rusija planira da obezbijedi pomorske konvoje za zaštitu trgovačkih brodova dok nastoji da ojača odbranu skrivene flote, rekao je u martu predsjednički pomoćnik Nikolaj Patrušev listu Komersant.

Takođe, Putin je potpisao uredbu kojom se odobrava otpis duga novim ukrajinskim ratnim regrutima i njihovim porodicama, saopštio je Kremlj kasno u ponedeljak, dodajući tako alate podrške dok Moskva nastoji da ojača svoju vojsku u više od četiri godine dugom ratu.

Osobe koje su od 1. maja potpisale ugovor sa ruskim Ministarstvom odbrane i/ili njihovi supružnici oslobođeni su dugova do 10 miliona rubalja (139.700 dolara) ako je prije tog datuma bio na snazi pravni zahtjev za naplatu tih dugova, navodi se u uredbi objavljenoj na sajtu Kremlja.