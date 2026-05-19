Naoružani muškarac ubio je osmoro ljudi i ranio još pet u pucnjavi na autobuskoj stanici u egipatskoj provinciji Asiut, nakon čega ga je ubila policija.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Najmanje osmoro ljudi ubijeno je u pucnjavi na autobuskoj stanici u egipatskom gradu Abnub, nakon čega je policija usmrtila napadača, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Egipta.

U napadu, koji se dogodio u provinciji Asiut, oko 300 kilometara južno od Kaira, povrijeđeno je još pet osoba.

Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, naoružani muškarac je nasumično pucao na prolaznike na autobuskoj stanici.

Snage bezbjednosti potom su ga locirale na poljoprivrednom zemljištu, gdje je ubijen u obračunu sa policijom, prenijela je agencija DPA.

Preliminarni rezultati istrage pokazuju da je napadač duže vrijeme imao psihičke probleme i da je ranije liječen u psihijatrijskoj bolnici u Kairu.