Šestoro aktivista uhapšeno je u Parizu nakon što su na prvom spratu Ajfelovog tornja razvili veliku palestinsku zastavu. Akciju su izveli u znak sjećanja na Nakbu, stradanje Palestinaca.

Izvor: X/@OliLondonTV

Šestoro ljudi je uhapšeno i privedeno u pritvor u petak u Parizu nakon što su razvili palestinsku zastavu na prvom spratu Ajfelovog tornja, saznaje AFP iz policijskih izvora.

Nešto prije 17 časova u petak, policija je primila poziv zbog ljudi koji su na prepoznatljivom simbolu francuske prijestonice istakli palestinsku zastavu dimenzija četiri puta tri metra, nakon što su se popeli na krov restorana "Madam" na prvom spratu tornja.

Cilj ove akcije, za koju je odgovornost preuzeo ekološki pokret Extinction Rebellion, bio je obilježavanje Nakbe ("katastrofe" na arapskom), perioda u kojem je oko 760.000 palestinskih Arapa izbeglo ili protjerano iz svojih domova tokom stvaranja Države Izrael 1948. godine.

Climate change activists from ‘Extinction Rebellion’ scale the Eiffel Tower and raise a Palestinian flag.pic.twitter.com/i4lVASZHV3 — Oli London (@OliLondonTV)May 16, 2026

Pružanje podrške

Aktivisti pokreta Extinction Rebellion uhapšeni su zbog "neovlašćenog upada na zaštićeni lokalitet i ugrožavanja tuđih života", dodali su iz policijskih izvora.

Poslanica u Evropskom parlamentu Rima Hasan (iz stranke Nepokorena Francuska - LFI) pružila im je podršku na platformi Iks (X). Bivša gradonačelnica Pariza An Idalgo "nije završila u pritvoru zato što je Ajfelov toranj osvijetlila bojama izraelske zastave", napisala je ona.

Oružano krilo Hamasa, Brigade Izadin al-Kasam, izvelo je napad 7. oktobra 2023. godine na naselja na jugu Izraela, u kojem je, prema podacima izraelskih vlasti, ubijena 1.221 osoba. Takođe su oteli 251 taoca i odveli ih u Gazu.

Izraelska vojna odmazda opustošila je Pojas Gaze i odnijela desetine hiljada života. Prekid vatre na toj teritoriji, čiji jedan deo kontroliše Hamas, a drugi izraelska vojska, stupio je na snagu 10. oktobra 2025. godine.