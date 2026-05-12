U Skoplju je uhapšen S. M. (42) u zajedničkoj akciji MUP Srbije i Severne Makedonije, nakon što je u njegovom stanu pronađeno oružje, vojna oprema i lažna lična karta.

U saradnji i na osnovu razmene informacija između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Sjeverne Makedonije, u Skoplju je uhapšen S. M. (42).

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija u Skoplju gdje je boravio, pronađena je lična karta drugog lica izdata od strane Republike Srbije, crna taktička uniforma, vojni nož, manja količina marihuane, pištolj marke CZ i municija.

Kako se sumnja, S. M. je u prethodnom periodu ilegalnim putem prešao na teritoriju Severne Makedonije i u toj zemlji, sumnja se, planirao izvršenje teških krivičnih djela za račun članova kriminalne grupe kojoj pripada, najvjerovatnije krivično djelo ubistvo.

