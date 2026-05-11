Tramp se hitno oglasio o odgovoru Irana kojim nije zadovoljan.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia/ screenshot/X

Američki predsednik Donald Tramp hitno se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" povodom odgovora Irana o kraju rata na Bliskom istoku. On je napisao da uopšte nije zadovoljan odgovorom predstavnika režima u Teheranu, ali nije precizirao na šta tačno misli.

"Upravo sam dobio odgovor od takozvanih predstavnika. Ne dopada mi se. Potpuno je neprihvatljiv odgovor", napisao je Tramp.

Britanski list "Gardijan" je prenio navode iz iranskih medija, konkretno iranske državne novinske agencije "Tašim" koja je objavila tekst u kom se navodi da Iran traži od Sjedinjenih Američkih Država ukidanje sankcija. Takođe, drugi zahtkev je ukidanje blokade Ormuskog moreuza od strane američke mornarice.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Vidi opis Tramp pobijesnio i hitno se oglasio zbog Irana: "Ovo je potpuno neprihvatljivo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 6 / 6 AD

Da podsketimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bokes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.