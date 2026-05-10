Na Šri Lanki uhapšen je budistički monah osumnjičen za zlostavljanje djevojčice, a slučaj je izazvao veliku pažnju i burne reakcije javnosti.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Jedan od najviših budističkih monaha Šri Lanke uhapšen je i pritvoren zbog sumnje da je silovao i se**ualno zlostavljao petnaestogodišnju djevojčicu.

Palegama Hemaratana Tero zauzima jednu od najuglednijih pozicija u budističkom svijetu. On je glavni iguman i čuvar osam svetih budističkih mesta na Šri Lanki, prenosi Index. Uhapšen je nakon žalbe državne agencije za zaštitu djece, koja je ranije kritikovala policiju zbog toga što ga nije uhapsila iako je bio osumnjičen u ovom slučaju.

Majka navodne žrtve je takođe uhapšena

Osumnjičeni monah još uvijek nije javno govorio o optužbama. Trebalo bi da se pojavi na sudu u utorak. Majka navodne žrtve je takođe uhapšena i pritvorena je pod optužbom za pomaganje i podržavanje zlostavljanja.

Palegama Hemarathana je uhapšen juče dok je bio na liječenju u privatnoj bolnici u Kolombu. Sudija je naredio da bude prebačen u zatvorsku bolnicu u Kolombu.

Takođe je izdata naredba imigracionim vlastima da se spriječi svaki pokušaj njegovog bjekstva iz zemlje. Hapšenja budističkih monaha, posebno onih tako visokog ranga, retka su na Šri Lanki, jer budističko sveštenstvo u toj zemlji ima veliki politički uticaj i veoma je poštovano u društvu.