"Da nema Slađe ženio bih nju": Đani otkrio da se loži na Jelenu Karleušu, svi se pitaju šta li će mu žena reći

Radiša Trajković Đani otkrio je kako bi da nije u braku sa Slađom, oženio bi se sa pjevačicom Jelenom Karleušom.

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Radiša Trajković Đani poznat je po tome da bez zadrške iznosi svoje mišljenje, a ovoga puta uspio je da iznenadi i publiku i goste u emisiji "Amidži šou".

Tokom jednog od segmenata emisije, Đani je dobio pitanje koja bi njegova koleginica bila idealan izbor za brak da nije već godinama u srećnom braku sa suprugom Slađom. Njegov odgovor izazvao je opšti smijeh u studiju.

- Oženio bih se Jelenom Karleušom, pale me velike žene. Slagali bismo se kao pas i mačka. Da se držimo za ruku i da se šetamo. Evo sada prvi put to kažem, da nije Slađa, Jelena Karleuša - rekao je Đani potpuno iskreno.

Njegovo priznanje iznenadilo je prisutne, a reakcije u studiju nisu izostale. Međutim, pjevač je tu nije stao, već je u svom prepoznatljivom duhovitom maniru dodao još jedan komentar koji je nasmijao sve prisutne.

"Glupo je da uzme prezime Trajković", poručio je Đani, aludirajući na prezime koje bi Karleuša nosila nakon udaje.