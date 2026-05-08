Bivši šef NATO-a Anders Fog Rasmusen predlaže novi evropski vojni savez zbog sumnje u američku zaštitu. On ističe da Evropa mora da se osloni na sopstvene snage i samostalno brani svoj kontinent.

Bivši generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen pozvao je na stvaranje novog evropskog odbrambenog saveza, utvrdivši da NATO u sadašnjem obliku više nije dovoljan zbog rastućih sumnji u američke bezbjednosne garancije. Rasmusenov predlog dolazi usred zabrinutosti za budućnost transatlantske saradnje, pišu WELT i POLITICO.

Rasmusen: NATO se raspada

"Svjedočimo dezintegraciji NATO-a, a to je opasno", rekao je Rasmusen. "Predsjednik Tramp je toliko doveo u pitanje svoju posvećenost članu 5 i odbrani Evrope da za nas Evropljane postoji samo jedan zaključak: moramo se osloniti na sopstvene snage i biti sposobni da sami branimo svoj kontinent."

Rasmusen je predložio osnivanje formalizovane "koalicije voljnih" – grupe evropskih zemalja spremnih i sposobnih da samostalno organizuju odbranu kontinenta. "Ni EU ni NATO trenutno nisu prikladni za jačanje evropskog stuba unutar saveza", izjavio je, dodavši da su Evropi potrebni "novi odbrambeni planovi i nove vojne sposobnosti", te da mora "pojačati proizvodnju oružja i municije".

Takve izjave zapravo dovode u pitanje održivost postojećih regionalnih odbrambenih planova NATO-a, koji su operativna okosnica kolektivne odbrane prema članu 5, u slučaju smanjenog američkog angažmana.

Plan za novi savez

Prema njegovom predlogu, učešće bi bilo ograničeno na zemlje koje ispunjavaju stroge kriterijume.

"Zemlje NATO-a koje ispunjavaju cilj od pet odsto izdvajanja za odbranu trebalo bi da mogu da učestvuju, da se obavežu na bezbjednosnu garanciju sličnu članu 5 i spriječe pojedine države da blokiraju vojne operacije", pojasnio je Rasmusen. "I mora postojati mehanizam za isključivanje članica koje ne ispunjavaju te uslove."

Uloga NATO-a i Ukrajine

Ipak, Rasmusen je naglasio da bi NATO i dalje imao centralnu ulogu. "I dalje vjerujem da će NATO ostati kamen temeljni naše odbrane, a konačna bezbjednosna garancija je američki nuklearni kišobran", rekao je. No, dodao je: "Konvencionalnu odbranu mi Evropljani moramo biti u stanju da osiguramo sami."

Takođe je pozvao na integraciju Ukrajine u budući evropski bezbjednosni okvir kao punopravne članice novog predloženog saveza. "Sada vidimo i kako Ukrajina brzo razvija novo oružje i municiju", rekao je Rasmusen. "Potrebna nam je kao bedem protiv Rusije."

Potraga za političkom podrškom

Rasmusen, koji je boravio u Berlinu radi razgovora sa političkim liderima, kazao je da je raspravljao o toj ideji, ali da još nije dobio čvrstu podršku. "Da, vodim mnoge rasprave. Zasad nemam čvrstih obećanja. Ali neko mora da pokrene to pitanje."

Dodao je kako bi pozdravio kada bi njemački kancelar Fridrih Merc, zajedno sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, britanskim premijerom Kirom Starmerom i italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, preuzeo vođstvo.

Bolna promena stava

Rasmusenov poziv označava značajan zaokret za političara koji je dugo bio poistovećivan sa snažnim transatlantskim vezama. Kao danski premijer podržao je rat u Iraku pod vođstvom SAD, a kao čelnik NATO-a dosledno je branio snažnu američku vodeću ulogu unutar saveza.

Ta promjena smjera, rekao je, nije bila laka. "Veoma bolno", odgovorio je Rasmusen na pitanje kako se osjeća dok preispituje evropsku bezbjednost u čijem središtu nije Vašington. "Od djetinjstva sam se divio Sjedinjenim Državama i vidio ih kao prirodnog vođu slobodnog svijeta."

No, dodao je, "moramo prilagoditi svoje strateško razmišljanje i smanjiti svoju zavisnost od moćnika ovoga svijeta – od Trampa, Putina, Si Đinpinga". Zaključio je kako su Evropljani "predugo zavisili od jeftine energije iz Rusije, jeftine robe iz Kine i jeftine bezbjednosti iz Sjedinjenih Država. Taj model više ne funkcioniše."