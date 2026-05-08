Parlament Bugarske izabrao je danas vladu na čijem čelu je premijer Rumen Radev.

Kabinet je usvojen sa 122 glasa "za", 70 "protiv" i 36 uzdržanih, prenosi BTA.

Savjet ministara sastoji se od premijera, četiri potpredsjednika vlade i 18 ministara.

Potpredsjednik Vlade i ministar finansija je Galab Spasov Donev.

Zamjenik premijera i ministar ekonomije, investicija i industrije je Aleksandar Georgijev Pulev.

Funkciju ministarke spoljnih poslova obavljaće Velislava Nikolajeva Petrova-Čamova.

Kako prenosi BTA, "Progresivna Bugarska" je glasala za vladu, GERB-SDF je bila uzdržana, a DPS, "Demokratska Bugarska", "Nastavljamo promene" i "Preporod" su glasali "protiv".

Isto je važilo i za glasanje po grupama za strukturu kabineta.

Nakon objavljivanja rezultata, predsjednica Narodne skupštine Mihaela Docova čestitala je novoizabranoj vladi i poželjela sreću Savjetu ministara.

Članovi nove redovne vlade potom su položili zakletvu pred parlamentom.