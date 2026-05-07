Otac ubio suprugu i ćerku ispred restorana u Lincu.

Ispred restorana u Lincu u Austriji je stariji muškarac (90) ubio dvije žene, navodno svoju ćerku i suprugu, nakon čega je izvršio samoubistvo, piše "Krone". Strašan zločin se dogodio ispred poznatog restorana "Lifner" u Lincu.

Pucnjava se dogodila danas oko 13.30 časova. Očevici su prvo mislili da su bačene petarde zbog sličnosti zvuka.

Prije pucnjave je, prema informacijama pomenutog austrijskog lista, izbila svađa. Navodno je spor nastao oko nasledstva.

Policija je blokirala cijelo naselje. Nema opasnosti po ostatak stanovništva.