U ruskim napadima širom Ukrajine poginulo je najmanje 20 ljudi, dok Kijev i Moskva istovremeno najavljuju odvojena i neusaglašena primirja uoči Dana pobjede.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Najmanje 20 ljudi poginulo je danas u ruskim napadima širom Ukrajine, neposredno prije nego što su Kijev i Moskva najavili odvojena jednostrana primirja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je pet civila poginulo kada je više ruskih navođenih bombi palo na centar Kramatorska.

Vlasti u Zaporožju saopštile su da je u posebnom ruskom vazdušnom napadu ubijeno 12 ljudi, dok su desetine ranjene. Istovremeno, vlasti ruske republike Čuvašije objavile su da su dvije osobe poginule, a 32 povrijeđene u napadu dronovima u utorak ujutru.

Dan ranije i Rusija i Ukrajina proglasile su jednostrana primirja uoči obilježavanja Dana pobjede, kojim Rusija u subotu obilježava pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom. Moskva je najavila prekid vatre za 8. i 9. maj i zaprijetila "masovnim raketnim udarom" na centralni Kijev ako Ukrajina prekrši primirje.

Kijev je, s druge strane, objavio da će od ponoći 6. maja poštovati primirje na neodređeno vrijeme i da će Ukrajina od tog trenutka djelovati "simetrično".

Dvije najave djeluju kao odvojene inicijative, jer strane nisu usaglasile uslove, trajanje ni mehanizme nadzora. Šef kancelarije ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov poručio je da će Ukrajina, ako druga strana uzvrati istom mjerom, nastaviti da poštuje prekid vatre. Zelenski je pozvao Rusiju da položi oružje i krene ka stvarnoj diplomatiji.

"To je potpuni cinizam tražiti tišinu kako bi se održale propagandne proslave, a uoči toga svakodnevno izvoditi takve raketne i napade dronovima", kazao je.

Uoči sopstvenog ponoćnog primirja Ukrajina je izvela i niz vazdušnih udara na rusku teritoriju, gađajući industrijsku zonu u Kirišiju u Lenjingradskoj oblasti i fabriku vojnih komponenti u Čeboksariju u Čuvašiji.

Zelenski je rekao da su u napadu na fabriku, udaljenu oko 1.500 kilometara od linije fronta, korišćene domaće krstareće rakete Flamingo. Kremlj je uoči Dana pobjede pokazao znake nervoze.

Centralni događaj, velika vojna parada na Crvenom trgu, biće smanjen zbog, kako je navedeno, "terorističke prijetnje" iz Ukrajine, a građani Moskve upozoreni su i na moguće prekide mobilnog interneta. U međuvremenu, ruski udari na ukrajinske gradove i dalje odnose civilne živote.

