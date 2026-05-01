Novi snimak tužilaštva otkriva dramatičan bezbjednosni propust u Vašingtonu – naoružani muškarac je za svega četiri sekunde probio kontrolni punkt dok je Donald Tramp bio na večeri dopisnika, nakon čega je obezbjeđenje otvorilo vatru.

Izvor: X/@rawsalerts

Naoružani muškarac je za samo četiri sekunde probio bezbjednosni kontrolni punkt dok je predsjednik Donald Tramp prisustvovao večeri dopisnika iz Bijele kuće, otkriva novi snimak koji su objavili tužioci.

Snimak sa nadzorne kamere prikazuje kako pripadnik obezbjeđenja otvara vatru na naoružanog muškarca koji trči za njim. Snimak ne prikazuje trenutak kada je naoružani muškarac uhapšen u subotu u hoteluVašington Hilton.

#BREAKING: Newly released footage shows 31-year-old Cole Allen of California walking around The Washington Hilton in washington DC then soon opening fire on a U.S. Secret Service officer during an attempted attack targeting President Donald Trump and others at the White House… — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 30, 2026

Kol Tomas Alen (31) optužen je za pokušaj atentata na predsjednika Trampa na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće. Još se nije izjasnio o krivici.

Ministarstvo pravde SAD kaže da video takođe prikazuje Alena kako "izviđa područje" u hotelu dan prije večere, kada se navodno prijavio kao gost. Prema riječima tužilaca, viđen je kako hoda hodnikom hotela Vašington Hilton prije događaja i nakratko ulazi u hotelsku teretanu.

Prema optužnici, optuženi je nosio poluautomatski pištolj, sačmaricu i tri noža dok je trčao preko terase, sprat iznad sale u kojoj se održavao prestižni događaj za štampu. Tramp, potpredsjednik DŽ. D. Vens, članovi kabineta i drugi zvaničnici Bijele kuće brzo su evakuisani sa mjesta događaja nakon što se čula pucnjava.

Šta otkrivaju novi snimci?

Novi snimak, koji je u četvrtak na platformi X objavila američka tužiteljka za Vašington, DŽanin Piro, je verzija boljeg kvaliteta snimka koji je Tramp podijelio na društvenim mrežama nakon incidenta. Najnoviji video prikazuje skoro desetak agenata obezbjeđenja okupljenih oko kontrolnog punkta u hotelu.

U jednom trenutku, čovjek u dugom tamnom kaputu hoda niz hodnik i nestaje kroz vrata. Nekoliko trenutaka kasnije, naoružani čovjek se ponovo pojavljuje bez kaputa i prolazi kroz detektor metala sa obje ruke na pištolju. Prema izjavi koju su podnijeli tužioci, u kaputu je krio sačmaricu kalibra 12.

Kontroverza oko pucnjave

Na snimku se vidi kako policajac puca iz pištolja na osumnjičenog. Tužioci su rekli da je jedan agent pogođen, ali ne i napadač.

"Policajac je pogođen u balistički prsluk, ali nije ozbiljno povrijeđen", rekao je portparol Tajne službe za Bi-Bi-Si u četvrtak.

Balistički stručnjaci istražuju da li je agent Tajne službe pogođen metkom koji je ispalio osumnjičeni ili je pogođen u unakrsnoj vatri. Žanin Piro je u četvrtak u objavi na Sju napisala: "Nema dokaza da je pucnjava bila rezultat prijateljske vatre".

Međutim, u dopisu kojim su tužioci u srijedu zatražili od sudije da Alena pritvori do suđenja nije bilo pomena da su policajci pogođeni. U njemu se navodi da je, dok je osumnjičeni trčao kroz kontrolni punkt, agent Tajne službe "posmatrao kako optuženi puca iz sačmarice u pravcu stepenica koje vode u auditorijum".

Ranije izjave u optužnici navode da je jedan policajac pogođen u pancir jednim metkom koji je ispalio osumnjičeni. Alenovi advokati osporili su tvrdnje tužilaca da je njihov klijent otvorio vatru.

Izjava direktora Tajne službe

U četvrtak je direktor američke Tajne službe Šon Kuran rekao za Foks njuz da je osumnjičeni pucao u agenta Tajne službe "iz neposredne blizine".

"Prema svim dokazima koje sam vidio, osumnjičeni je pucao iz sačmarice na našeg policajca iz neposredne blizine. Naš policajac je herojski uzvratio vatru. Iako je pogođen u grudi sačmaricom iz neposredne blizine, uspio je da ispali pet hitaca", rekao je Kuran.

"Izgleda da je osumnjičeni, dok je policajac pucao na njega, udario kolenom u jednu od naših kutija magnetometara i počeo da pada na zemlju. U tom trenutku, policajci i agenti su uspjeli da ga savladaju i obore", dodao je on.

Alen se suočava sa dodatnim optužbama, uključujući međudržavni prevoz vatrenog oružja radi izvršenja krivičnog djela i upotrebu vatrenog oružja u nasilnom zločinu. Za oba krivična dela predviđena je maksimalna kazna od 10 godina zatvora.