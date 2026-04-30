Turski odbrambeni gigant Bajkar najavio je novi autonomni dron dugog dometa Mizrak, koji će biti predstavljen na sajmu SAHA 2026 u Istanbulu.

Sistem Mizrak ima operativni domet veći od 1.000 kilometara i izdržljivost dužu od sedam sati. Nazvan po turskoj riječi za "koplje", platforma je dizajnirana za dubinske operacije zemlja-zemlja i dugotrajne misije nadzora sa mogućnostima udara u realnom vremenu.

Dron samoubica biće predstavljen u dvije osnovne konfiguracije: varijanta za teške udare opremljena dvostrukim bojevim glavama težine 40 kilograma i druga varijanta sa jednom bojevom glavom težine 20 kilograma, opremljena radiofrekventnim tragačem za precizno otkrivanje ciljeva.

Sistem ima raspon krila od četiri metra i maksimalnu poletnu masu od 200 kilograma, uz mogućnost nošenja izmenjivih elektrooptičkih i infracrvenih kamera za izviđačke misije.

Može da dostigne radni plafon od 10.000 stopa i maksimalnu brzinu od oko 185 kilometara na sat. Može da polijeće i sa standardnih pista, ali i sa zahtjevnog terena ili neuređenih aerodroma zahvaljujući sistemu za polijetanje uz pomoć raketa.

Koristi autopilot sistem pokretan vještačkom inteligencijom za rad nezavisno od GPS-a, uz optičko navođenje i vizuelno pozicioniranje koje omogućava autonomnu navigaciju, lociranje i napad čak i u okruženjima sa jakim ometanjem.

Sistem ima domet komunikacije u vidnom polju od 80 kilometara i omogućava besprekornu integraciju podataka i video-veze sa Bajkarovim borbenim dronovima, uključujući modele Bajraktar TB2, TB3 i Akindži, čime se omogućava njihovo uključivanje u širu komunikacionu mrežu.