Britanska policija uhapsila je osumnjičenog nakon napada nožem u sjevernom Londonu, dok su lokalne bezbjednosne službe pomogle u njegovom zadržavanju do dolaska policije.

Prolaznici su zabilježili trenutak kada je britanska policija uhvatila teroristu koji je nožem izbo Jevreje u sjevernom Londonu. Portal politicsUK objavio je na svom X nalogu momenat u kojem nenaoružani policajci hapse teroristu, šutirajući ga dok je na zemlji.

Prije toga, kako piše britanski Telegraf, njega je do dolaska policije zadržala jevrejska bezbjednosna grupa. Žrtve su Efraim Mirvis, vrhovni rabin obližnje sinagoge, Nahman Moše Ben Haj Sara i Moše Ben Bajla.

Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija (HAYI), islamistička grupa za koju se vjeruje da ima veze sa Iranom, preuzela je odgovornost za dvostruko ubadanje na Telegramu.

Militantna grupa je preuzela odgovornost za niz antisemitskih napada u proteklom mjesecu, uključujući bombaški napad na četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju jevrejskoj dobrotvornoj organizaciji u Golders Grinu.