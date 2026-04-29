U italijanskom gradiću Alkamo na Siciliji policija je uhapsila muškarca koji je tokom noći mijenjao saobraćajne znakove na raskrsnicama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Italiji je zabilježen neobičan, ali potencijalno veoma opasan slučaj manipulacije saobraćajnom signalizacijom. Muškarac je tokom noći menjao saobraćajne znakove na raskrsnici, čime je direktno ugrozio bezbjednost učesnika u saobraćaju.

Policija ga je zatekla na djelu dok je skidao znak "stop" i zamenjivao ga znakom "ustupi prvenstvo", koji je prethodno uklonio sa druge lokacije.

Policija u Alkamu, gradiću na Siciliji, danima je tražila počinioca i napokon ga je pronašla koristeći nadzorne kamere. Nije poznat tačan motiv za takvu opasnu igru, ali čini se da je muškarac znakove mijenjao iz čiste dosade. Iako se na prvi pogled može činiti kao neobična šala ili vandalizam, ovakva radnja ima ozbiljne posledice.

Saobraćajni znakovi nisu dekoracija, već ključni elementi bezbijednosti. Promena znaka "stop" u "ustupi prvenstvo" može potpuno promeniti ponašanje vozača na raskrsnici i dovesti do sudara.

Brza reakcija policije

Srećom, policija je reagovala na vrijeme i sprečila potencijalno opasnu situaciju. Muškarac je zatečen tokom same radnje, čime je spriječeno da promenjena signalizacija duže ostane na putu.

U ovakvim slučajevima počinilac se može suočiti sa ozbiljnim optužbama, uključujući ugrožavanje bezbijednosti saobraćaja i vandalizam.