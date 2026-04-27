Kalifornijum, najređi metal na svijetu, proizvode samo Rusija i SAD. Njegova cijena dostiže desetine miliona dolara po gramu zbog složene proizvodnje.

Izvor: AI Generated/Ilustracija/Gemini

Kalifornijum, sintetički radioaktivni element koji se ne javlja u prirodi, smatra se najređim metalom na planeti.

Kalifornijum se ne dobija klasičnim rudarskim postupcima, niti postoji u prirodnim ležištima, već se stvara isključivo u nuklearnim reaktorima. Upravo zbog izuzetno složenog procesa proizvodnje, kao i malih količina u kojima je dostupan, ovaj metal ima poseban status u svijetu nauke i visoke tehnologije.

Proizvodnja i cijena

Kalifornijum danas proizvode samo Rusija i Sjedinjene Američke Države, a godišnje količine ne mjere se kilogramima ili gramima, već mikroskopski malim količinama. Cijena, u zavisnosti od izotopa i namene, može dostići desetine miliona dolara po gramu.

Upotreba kalifornijuma

Najpoznatiji i najvažniji izotop je kalifornijum-252, snažan izvor neutrona. Zbog toga se koristi u specijalizovanim oblastima - od nuklearne medicine i naučnih istraživanja, do analize materijala, kontrole industrijskih procesa i pojedinih primena u nuklearnoj energetici. Nacionalna laboratorija Ouk Ridž u SAD navodi da se kalifornijum-252 koristi, između ostalog, u analizi uglja i cementa, ispitivanju materijala bez oštećenja, detektorima i medicinskim istraživanjima.

Kako je otkriven kalifornijum?

Kalifornijum je prvi put dobijen 1950. godine u Berkliju, u Kaliforniji, po kojoj je i dobio ime. Kraljevsko hemijsko društvo navodi da su ga sintetisali Stenli Tompson, Kenet Strit, Albert Giorso i Glen Siborg, bombardovanjem kirijuma alfa-česticama.

Razlika između sintetičkih i prirodnih metala

Treba praviti razliku između sintetičkih i prirodnih metala. Ako se posmatraju samo metali koji se mogu naći u Zemljinoj kori, rekorder po rijetkosti je osmijum. On se dobija u izuzetno malim količinama, uglavnom kao primjesa u rudama drugih metala, vadi se u Južnoj Africi, Rusiji, SAD, Kanadi i Kazahstanu.

Osmijum – najrjeđi prirodni metal

Osmijum pripada grupi platinskih metala i poznat je kao jedan od najgušćih stabilnih elemenata. Njegovo prisustvo u Zemljinoj kori toliko je malo da se često opisuje u djelovima na milion ili čak u još manjim jedinicama. U praksi, to znači da se u toni stijene može nalaziti manje osmijuma nego što teži zrno pijeska.

Zašto su rijetki metali važni?

I kalifornijum i osmijum pokazuju da rijetkost metala više nije samo pitanje nakita, tržišne cijene ili berzanske potražnje. U savremenoj nauci najvrjedniji su upravo oni materijali koji se mogu dobiti u gotovo nezamislivo malim količinama, ali čija svojstva imaju značaj za medicinu, energetiku, industriju i istraživanja na granici današnjih tehnoloških mogućnosti.

(Politika/MONDO)