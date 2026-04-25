FBI i jedan kongresni odbor Amerike istražuju misteriozne slučajeve 10 nestalih ili preminulih naučnika i zaposlenih koji su radili u osetljivim laboratorijama za nuklearnu i svemirsku tehnologiju.

Društvene mreže posljednjih dana preplavljene su teorijama o misterioznim nestancima i smrtima američkih naučnika i stručnjaka iz oblasti vazduhoplovstva i nuklearne industrije, dok zvanične institucije pokušavaju da utvrde da li između slučajeva postoji bilo kakva povezanost.

Kako navodi CBS News, spekulacije idu toliko daleko da se pominju pokušaji ugrožavanja američkih nuklearnih ili svemirskih programa.

Posebnu pažnju izazvao je nestanak penzionisanog generala američkog ratnog vazduhoplovstva William Neil McCasland, koji je 27. februara nestao iz svog doma u Albuquerque u saveznoj državi New Mexico. Nakon toga, istražitelji su identifikovali još nekoliko slučajeva smrti i nestanaka stručnjaka u sličnim, kako se navodi, neobičnim okolnostima.

Među njima su ubijeni nuklearni fizičar i profesor sa MIT, inženjer koji je nestao tokom planinarenja u Los Angeles, kao i naučnici iz oblasti nuklearne fuzije i astrofizike.

Prema pisanju The Hill, sličnosti u pojedinim slučajevima podstakle su sumnje da bi moglo biti riječ o koordinisanim napadima ili čak stranoj špijunaži.

Ipak, FBI je saopštio da istražuje moguće veze između deset zabilježenih slučajeva, ali za sada nema potvrde o organizovanoj pozadini.



U istragu je uključena i NASA, koja je naglasila da trenutno nema indicija o prijetnji nacionalnoj bezbjednosti.

O slučaju se oglasio i predsjednik SAD Donald Trump, koji je rekao da se nada da je riječ o slučajnostima, ali da je istraga u toku i da su okolnosti “prilično ozbiljne”.

Porodice odbacuju teorije

I dok se na internetu šire spekulacije, porodice preminulih i nestalih oštro odbacuju teorije zavjere.

Supruga MekKaslenda navela je da je “nevjerovatno” tvrditi da je njen muž otet zbog starih vojnih tajni, ističući da je već više od decenije u penziji.

Ćerka naučnika Michael David Hicks, koji je radio u NASA laboratoriji, kazala je za CNN da ne postoji logična veza između smrti njenog oca i drugih slučajeva.

Stručnjaci takođe upozoravaju da nema dokaza o sistematskom obrascu. Analitičar iz Center for Strategic and International

Studies istakao je da bi sumnja bila veća da su svi radili na istom projektu.

Jedan bivši zvaničnik američkog Ministarstva energetike bio je još direktniji: “Ljudi jednostavno umiru.”

“Odvratne spekulacije”

Porodice žrtava upozoravaju da teorije zavjere dodatno produbljuju njihovu bol. Udovica ubijenog astronoma Carl Grillmair navela je da bi se njen suprug “samo nasmijao” takvim tvrdnjama.

Prema njenim riječima, riječ je o jasno dokumentovanom slučaju ubistva sa poznatim počiniocem i ličnim motivima, a ne o bilo kakvoj široj zavjeri.

Slične poruke dolaze i iz drugih porodica, koje naglašavaju da su većina slučajeva već objašnjeni – od prirodnih smrti do individualnih zločina.

Stručnjaci zaključuju da, iako slučajevi djeluju zabrinjavajuće kada se posmatraju zajedno, trenutno ne postoji dokaz o njihovoj međusobnoj povezanosti niti organizovanoj pozadini.